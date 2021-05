Prévisions météorologiques chaudes au Royaume-Uni: l’air chaud «subtropical» réchauffera le Royaume-Uni après un printemps invisible | Météo | Nouvelles

Brain Gaze, prévisionniste et fondateur de The Weather Outlook, a déclaré qu’il y avait une possibilité de “brèves incursions plus chaudes” pour le reste du mois. Selon ses dernières prévisions, les zones de basse pression devraient se déplacer de l’ouest et attirer «l’air subtropical», ce qui pourrait augmenter les températures dans tout le pays.

M. Gaze a également souligné qu’il y avait un «nombre relativement petit de courses» qui apporterait des conditions plus chaudes à partir du 25 mai environ.

Dans ses dernières prévisions, il a ajouté: «Cela suggère que même si un résultat plus favorable est possible, il est actuellement peu probable.

“Néanmoins, c’est quelque chose à surveiller dans les prochains jours, en particulier à l’approche d’un autre week-end férié.”

Cependant, il a précisé que l’accent resterait pour le reste du mois de mai sur «des températures inférieures à la moyenne et des conditions tout à fait instables».

Il a conclu: «L’été météorologique commence le 1er juin, mais cette année, on a l’impression d’avoir à peine eu un printemps.»

Cela survient alors que d’autres averses de pluie sont prévues pour la semaine à venir, préparant le terrain pour ce qui pourrait être l’un des Mays les plus humides jamais enregistrés.

Le vendredi 14 mai, il y avait eu 91 pour cent des précipitations attendues pour tout le mois, avec 63,5 mm déjà tombés.

Le mois de mai le plus humide jamais enregistré a eu lieu en 1967, lorsque 131,7 mm de pluie sont tombés sur le Royaume-Uni.

Les prévisions à long terme du Met Office du 17 au 26 mai préviennent qu’il “restera probablement instable tout au long de la période”, ajoutant: “Le nord verra peut-être le meilleur de tout temps plus calme, le sud étant le plus susceptible de voir l’essentiel des averses et des orages et des épisodes plus longs de pluie plus persistante.

«Il y aura probablement parfois du vent, en particulier autour des zones côtières du sud et de l’ouest du pays.

“Les températures seront proches ou légèrement inférieures à la moyenne, avec le meilleur de toutes les périodes plus chaudes dans le sud-est, et la formation de gelées nocturnes devenant moins probable.”

Demain, lorsque les pubs et les restaurants pourront rouvrir à l’intérieur en Angleterre, les températures varieront entre 9 ° C et 15 ° C pendant la journée.

Le prévisionniste du Met Office, Steven Keates, a déclaré que ce serait une journée de soleil et d’averses, ajoutant: “Ce sont des lunettes de soleil une minute et des parapluies la suivante.”

Il a ajouté qu’il y aurait probablement de fortes averses avec un risque d’orages “dans tout le pays”.

Il a poursuivi: “Donc, si vous pouvez entrer, c’est peut-être la meilleure option.”

En ce qui concerne le long terme, M. Keates a déclaré qu’il y aurait de l’espoir pour un temps plus sec à la fin du printemps.

Il a conclu: «Il y a des indices, cependant, alors que nous nous dirigeons vers le début du mois en juin, d’une tendance peut-être un peu sèche.

“Donc quelques lueur provisoire de lumière au bout du tunnel.”