Prévisions météorologiques chaudes au Royaume-Uni: voici le soleil! Le graphique montre une vague de chaleur de 24 ° C dans une explosion de 3 jours | Météo | Nouvelles

BBC Weather: l’Europe prête aux vents violents

Les bains de soleil pourraient arriver début juin, car l’air chaud de l’Europe devrait se diriger vers les régions du sud et de l’est de l’Angleterre. Les dernières cartes de chaleur de Netweather deviennent des nuances de rouge et d’orange pendant une période de trois jours entre le 1er et le 3 juin pour déterminer où la chaleur va frapper. Les températures pourraient monter à 21 ° C dans le Kent le mardi 1er juin, alors que les cartes montrent l’air chaud remontant de la France.

Le jour suivant pourrait être encore plus chaud dans le sud, car Londres serait frappée par le 22C et le Kent 23C.

Londres et Kent pourraient alors se prélasser dans des sommets torrides de 24 ° C le jeudi 3 juin, tandis que d’autres régions du sud, notamment l’Essex et les Cornouailles, bénéficieraient de 21 ° C.

Plus au nord, Leeds et Sheffield pourraient également être frappés avec des sommets de 20 ° C le même jour.

Brian Gaze, un prévisionniste de Weather Outlook, a ajouté que “des températures supérieures à la moyenne” pourraient balayer la Grande-Bretagne en juin.

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni: les températures pourraient atteindre 24 ° C en juin (Image: WXCHARTS / GETTY)

Ses prévisions estivales indiquaient: «Les modèles saisonniers dans leur ensemble suggèrent des températures supérieures à la moyenne sur l’ensemble de la période de juin, juillet et août.

«Il y a un signal pour des précipitations inférieures à la moyenne.

«À ce stade, un été plus chaud que la moyenne est toujours favorisé, mais en raison des conditions fraîches qui ont dominé ces dernières semaines, la confiance dans ce résultat est inférieure à ce qu’elle était malgré les mises à jour des modèles saisonniers.

“L’incertitude sur les niveaux de précipitations est élevée, bien que les dernières mises à jour des modèles saisonniers aient augmenté la probabilité qu’elle soit plus sèche que la moyenne.”

LIRE LA SUITE: Prévisions météorologiques au Royaume-Uni: un système haute pression engloutira le Royaume-Uni LA SEMAINE PROCHAINE

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni: les graphiques montrent l’air chaud se dirigeant vers le Royaume-Uni depuis l’Europe (Image: NETWEATHER)

Terry Scholey de Netweather a également prédit entre le samedi 29 mai et le vendredi 4 juin qu’un «intervalle plus chaud» pourrait briser les conditions instables et les averses de pluie.

Ses prévisions indiquaient: «Nous voyons souvent un changement vers un temps plus doux et plus chaud après le 20 mai, mais les vents du nord printaniers débordent parfois.

“Et avec des facteurs solaires / lunaires suggérant des vents entre le Nord et l’Est jusque vers le 25, cela semble probable.

«Bien que le moment précis soit difficile, le Spring Bank Holiday pourrait connaître quelques jours estivaux très chauds.

NE MANQUEZ PAS:

Prévisions à long terme pour le Royaume-Uni: un panache européen brûlant à 24 ° C se dirige vers le Royaume-Uni [CHARTS]

Les cartes météorologiques indiquent quand le Royaume-Uni verra ENFIN une vague de chaleur [MAPS]

Prévisions météorologiques chaudes au Royaume-Uni: le front froid de mai se termine alors que la canicule de juin frappe [FORECAST]

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni: les régions du sud de l’Angleterre pourraient voir les températures les plus chaudes (Image: NETWEATHER)

«Mais dans une période probablement de grande variabilité, des épisodes plus fins risquent d’être ponctués d’averses.

«De fortes fluctuations de température semblent probables, en particulier à l’Est, les totaux des précipitations variant considérablement.

«Probablement devenant fin et plus chaud plus généralement en fin de période.

«Après peut-être un intervalle plus fin et plus chaud, les vents de l’Atlantique devraient se déplacer.

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni: les régions du nord de l’Angleterre pourraient également voir des températures poussant à 20 ° C (Image: WXCHARTS)

“Une hausse de la pression devrait alors apporter des conditions plus fines et éventuellement plus chaudes vers la mi-juin.”

Les prévisions à long terme du Met Office prévoyaient que des «journées plus chaudes» arriveraient entre le mardi 1er juin et le mardi 15 juin.

Selon les prévisions: «La confiance est faible pour cette période, ce qui est habituel au printemps et au début de l’été.

«Les attentes actuelles sont que les conditions seront principalement sèches, en particulier dans le sud et l’est.

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni: des “ intervalles chauds ” d’air chaud pourraient briser des conditions instables en juin (Image: WXCHARTS)

«Des intermèdes moins arrangés sont cependant encore possibles, surtout dans le nord-ouest.

«Il y a des indications que les températures commenceront probablement à se redresser, se rapprochant davantage des températures typiques pour cette période de l’année.

“Les conditions fixées sont susceptibles de garder les nuits fraîches, mais produisent des jours plus chauds.”