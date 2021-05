Prévisions météorologiques chaudes: le Royaume-Uni au bord de la flambée des températures subtropicales | Météo | Nouvelles

BBC Weather a déclaré que la Grande-Bretagne pouvait puiser dans un air plus chaud si la haute pression poussait vers l’est. Bien qu’ils placent cela à environ 30% de chances, ils ont déclaré que cela pourrait permettre à l’air africain et méditerranéen de saisir le pays.

Selon les prévisions à long terme de BBC Weather du 31 mai au 6 juin: «Notre meilleur pari pour obtenir des températures plus chaudes et plus estivales sera si nous pouvons puiser dans l’air subtropical de l’Atlantique ou de l’Afrique.

« Pour ce faire, nous aurons besoin d’un vent de sud-ouest ou de sud.

«Le principal scénario alternatif pour le début de juin est que la haute pression du week-end du jour férié s’installe fortement en Scandinavie au lieu de se déplacer vers la Russie.

«Il s’agit d’un modèle principalement plus sec, mais avec une haute pression à l’est, les vents se déplaceraient plutôt vers le sud et nous permettraient de puiser dans l’air africain et méditerranéen plus chaud.

“C’est potentiellement un modèle très chaud et il y a une chance que des orages dérivent du sud.

“Cependant, il y a des signaux plus forts pour que le sommet soit juste une caractéristique de courte durée, donc nous pensons qu’il y a environ 30 chances que le modèle plus sec et plus chaud.”

Les prévisionnistes ont ajouté vers la fin de ce mois qu’ils s’attendent à ce que “la haute pression pendant le week-end des jours fériés se déplacera vers l’est en début de semaine avec un front froid se propageant du nord-ouest.”

Ils ont ajouté: «Une dépression d’Islande s’installera dans le nord-ouest de l’Europe pendant les premières semaines de l’été météorologique.

LIRE LA SUITE: Louise Minchin remet en question les prévisions météorologiques de Carol Kirkwood

Pendant ce temps, les températures minimales varieront de 12 ° C (53,6 ° F) à 14 ° C (57,2 ° F) dans le nord de l’Angleterre et de l’Écosse et de 15 ° C (59 ° F) et 17 ° C (62,6 ° F) dans le sud de l’Angleterre, selon les graphiques.

Et avant juin, le week-end de mai, selon les prévisionnistes du Met Office, verra un mois de mai lugubre s’améliorer.

Le temps humide a dominé les prévisions ce mois-ci, le Pays de Galles enregistrant 200,7 mm de pluie – le double de la moyenne mensuelle – ce qui en fait le mois de mai le plus pluvieux jamais enregistré depuis 1862.

Le Dorset, Bristol et l’est de l’Écosse ont également été particulièrement touchés par les averses.

À travers le Royaume-Uni, il a été le 10 mai le plus humide jamais enregistré, selon les chiffres du Met Office.

Le mercure devrait dépasser les 20 ° C (68 ° F) dans certaines parties du Royaume-Uni juste à temps pour le week-end férié.

Londres et le centre de l’Angleterre pourraient voir les températures grimper jusqu’à 23 ° C au cours du week-end.

La dernière fois que les températures étaient aussi élevées, c’était le 30 mars, avec 24,5 ° C (76,1 ° F) enregistrés à Londres.

On prévoit que d’autres régions du sud-est, du pays de Galles et du nord-ouest connaîtront des températures maximales d’environ 20 ° C (68 ° F).

Oli Claydon, porte-parole du Met Office, a déclaré: «Les averses commenceront à diminuer et les températures augmenteront pendant le jour férié.

“Il y aura des pics allant jusqu’à 23C pour les parties centrales de l’Angleterre et peut-être à Londres.

“Il y a une lente progression vers des conditions plus chaudes et plus sèches.”

À l’approche de demain, le Met Office dit qu’il y aura des plaques de brume qui se dissiperont bientôt pour révéler des périodes ensoleillées.

Cependant, des quantités variables de couverture nuageuse auront tendance à se former au cours de la journée.

La plupart des zones resteront sèches, mais il y a un risque que quelques averses isolées se forment et celles-ci se produiront probablement dans les zones orientales.