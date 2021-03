Prévisions pour ONE Esports Singapore Major 2021

Team Secret, VP, Nigma et PSG.LGD sont les meilleurs prétendants à remporter le tournoi.

Le ONE Esports Singapore Major 2021 a récemment terminé ses tours de qualification et les 18 meilleures équipes sont invitées à l’événement qui se tiendra du 27 mars au 4 avril.

Format du tournoi

Valve a introduit un nouveau format qui commence le tournoi avec des tours Wild Card desquels quatre équipes seront éliminées. Les deux meilleures équipes de Wild Card passeront à la phase de groupes où les deux équipes du bas seront éliminées, les deux meilleures équipes passeront dans les parenthèses supérieures et les quatre autres équipes passeront dans les parenthèses inférieures des Playoffs. Les équipes de rang 1 de chaque région n’auront pas à participer aux étapes de groupe et passeront directement à la tranche supérieure des éliminatoires.

Les équipes et leur classement actuel

Éliminatoires:

Team Secret, Invictus Gaming, Fnatic, Virtus.pro, Evil Geniuses et Beastcoast.

Phase de groupes:

Alliance, Team Aster, Neon Esports, Natus Vincere, Quicy Crew et Thunder Predator.

Carte joker:

Team Nigma, Team Liquid, Vici Gaming, PSG.LGD, T1 et AS Monaco Gambit.

Prédictions pour Wild Card

Généralement, dans les principaux tournois Dota 2, les 16 équipes peuvent être facilement classées dans un seul ordre. Mais comme il s’agit d’un format différent, les éliminations des premiers tours doivent être envisagées. En partant du bas, quatre des six équipes qui seront éliminées après les tours Wild Card devraient être T1, Team Liquid, Gambit et Vici Gaming. L’équipe Nigma et le PSG.LGD devraient remporter le Wild Card et passer à la phase de groupes.

Bien que Vici Gaming ait obtenu plus de points DPC que PSG.LGD, ils n’ont pas l’avantage ici car ils ont perdu leur dernière série contre PSG.LGD par 1-2. Le PSG.LGD a également réussi à vaincre l’équipe tête de série de premier rang en Chine, Invictus Gaming, par 2-1 dans une série récente. Reconnaissant leur potentiel, ils devraient se qualifier pour la phase de groupes.

L’équipe Nigma, quant à elle, a obtenu des résultats étonnants dans les événements LAN ces dernières années avec la même formation. Avoir la même équipe pendant une longue période renforce également leur synergie d’équipe en leur donnant un fort avantage pour se qualifier pour la phase de groupes.

Prédictions de la phase de groupes

PSG.LGD et Team Nigma seront en compétition avec Alliance, Team Aster, Neon Esports, Natus Vincere, Quicy Crew et Thunder Predator en phase de groupes.

On prévoit que Thunder Predator et Na’Vi seront éliminés, car ils n’ont battu aucune des meilleures équipes de leur région au cours des deux derniers mois. Le reste des équipes a remporté au moins un match contre les équipes les mieux classées de leur région. Cela leur donne un regain de moral et une expérience de compétition de haute qualité.

Les deux meilleures équipes de la phase de groupes sont Team Aster et Team Nigma qui passeront dans la tranche supérieure des Playoffs. Leur performance face à leurs homologues dans cette phase de groupes de leur région leur confère un net avantage. Leurs performances récentes et leur expérience LAN augmenteront leurs chances de gagner.

Les quatre équipes restantes – Alliance, PSG.LGD, Neon Esports et Quincy Crew, passeront dans la fourchette inférieure des séries éliminatoires.

Prédictions éliminatoires

Les placements entre parenthèses des séries éliminatoires n’ont pas encore été organisés, mais ils devraient être annoncés plus tard. L’estimation des placements est la suivante.

Team Secret a été cohérent, sous un excellent leadership et l’une des équipes les plus fortes à l’heure actuelle, ce qui les rend éligibles pour gagner tout le tournoi. Ils n’ont ni problèmes dans les matchs rapides ni dans les matchs longs, ce qui les rend extrêmement difficiles à contrer.

L’équipe Virtus.pro, quant à elle, est l’équipe la plus agressive du tournoi et sa durée moyenne de jeu pendant les qualifications DPC était de 33 minutes. Ils ont également le taux de victoire le plus élevé de toutes les équipes avec 93,33% sur 15 matchs disputés dans les qualifications DPC.

Les autres équipes fortes de ce tournoi sont Team Nigma, PSG.LGD, Invictus Gaming et Fnatic. Comme le tournoi se déroule à Singapour, Fnatic recevra un énorme soutien de la foule et stimulera leur moral, mais ils n’ont même pas été près de gagner un tournoi majeur ces dernières années, ils ne sont donc pas classés dans les quatre premiers. Bien qu’Invictus Gaming ait fait de son mieux lors des qualifications DPC, il n’a pas fait de son mieux contre PSG.LGD récemment, désormais, ils sont désavantagés.

Prédiction du classement général