Prévoir de développer Lakshadweep comme les Maldives; personnes ayant des intérêts particuliers qui protestent: collectionneur

Le collectionneur S de Lakshadweep, Asker Ali, a déclaré que l’administration souhaitait développer Lakshadweep comme les Maldives, sinon mieux.

Au milieu d’un jeu de blâme politique qui s’intensifie sur les réformes proposées à Lakshadweep, le collectionneur de l’île, S Asker Ali, a défendu cette décision, affirmant que les mesures visent le développement et le bien-être de la population. Le collectionneur Ali a allégué que les personnes ayant des intérêts particuliers sont affectées par le plan de l’administration et mènent une campagne de désinformation contre les mesures proposées. Il a affirmé que l’administration travaillait pour la prospérité et le développement des résidents. Il a dit que les gens à l’extérieur de Lakshadweep protestaient avec des intérêts acquis et de la propagande. Il a dit que c’était toujours paisible à Lakshadweep.

Il a déclaré que divers projets de développement sont en cours sur l’île, notamment l’extension de la piste d’atterrissage d’Agatti, la modernisation de Kavaratti en tant que ville intelligente et l’introduction du fret depuis le port de Mangalore pour assurer l’approvisionnement en articles essentiels à l’extrémité nord de l’île. .

«Nous avons intégré le plan de gestion de l’île notifié en 2017 concernant le développement de l’île, mais il n’y avait pas de partie pour la mise en œuvre… Pour commencer un développement approprié à Lakshadweep, nous voulons le faire de manière holistique car ces îles sont exotiques», a déclaré Lakshadweep Collector.

Il a dit que l’administration veut développer Lakshadweep comme les Maldives sinon mieux. «Après 75 ans d’indépendance, le développement n’était pas à la hauteur de son potentiel. Pourquoi Lakshadweep n’est-il pas devenu les Maldives de l’Inde? » dit le Collectionneur.

Réagissant à la proposition de servir de l’alcool dans les stations balnéaires, il a déclaré que l’autorisation ne serait accordée que dans certains établissements touristiques et uniquement pour les touristes. Il a dit que le projet de loi anti-Goonda vise à empêcher les jeunes de se tromper. «Il y a quelques jours, 300 kg d’héroïne d’une valeur internationale de 3 000 crores de Rs, cinq fusils AK-47 et 1 000 balles vivantes ont été confisqués. De nombreux cas de contrebande illégale de marijuana, d’alcool et de POCSO ont été signalés. L’avenir des jeunes est susceptible d’être assombri par les entreprises illégales. En gardant cela à l’esprit, des lois strictes et rigoureuses sont nécessaires pour que les jeunes ne se trompent pas. Les personnes ayant des intérêts dans des entreprises illégales propagent (protestent) contre l’imposition de lois strictes », a-t-il déclaré dans The Indian Express.

Concernant la notification concernant l’interdiction pour ceux qui ont plus de deux enfants de se présenter aux élections panchayat, le collecteur a précisé que la règle ne s’appliquera qu’aux parents d’enfants nés après la date d’échéance de la notification.

