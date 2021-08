Prévoyez de remplacer les gares de péage par un système de péage basé sur GPS

in

“Nous avons déjà reçu des présentations de leur part”, a déclaré Gadkari, ajoutant que les suggestions des entreprises indiennes sont également les bienvenues.

La congestion et les longues files d’attente aux gares de péage des autoroutes pourraient appartenir au passé, car le gouvernement prévoit de proposer une politique «concrète» dans les trois mois pour remplacer les gares de péage existantes par un système de péage GPS.

S’exprimant lors d’un événement virtuel organisé par la Confédération de l’industrie indienne (CII) mercredi, le ministre des Transports routiers et des autoroutes Nitin Gadkari a déclaré que le ministère avait déjà commencé à travailler sur le projet.

La technologie requise pour le système de péage par GPS n’est pas disponible dans le pays et, à ce titre, le ministère a commencé à discuter avec certains acteurs coréens et russes qui disposent de la technologie.

“Nous avons déjà reçu des présentations de leur part”, a déclaré Gadkari, ajoutant que les suggestions des entreprises indiennes sont également les bienvenues.

Afin de rendre le péage efficace et d’assurer un mouvement fluide du trafic, un système de perception électronique des péages (ETC) utilisant la technologie passive d’identification par radiofréquence (RFID) a été mis en œuvre sur la base de l’Inde.

Toutes les voies des gares payantes sur les routes nationales ont été déclarées voies FASTag à compter du 15/16 février à minuit. La pénétration globale de FASTag a maintenant atteint environ 96%, a déclaré Gadkari dans une réponse écrite à Rajya Sabha le 9 août.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.