Price gagne et Barreda grimpe à la quatrième place du Dakar

01/12/2022

Act à 10h40 CET

Toby Price (KTM) a remporté la dixième étape du Dakar et demain il aura la difficile mission d’ouvrir la piste l’avant-dernier jour, qui est présumé être la clé de l’issue de la course moto. L’Australien a gagné par 2:09 sur Image de balise Luciano Benavides (Husqvarna) et a marqué 3:09 de Joan Barreda, qui poursuit son retour épique et malgré une clavicule cassée, il a terminé troisième de l’étape et s’est hissé à la quatrième place du classement général, à seulement six minutes du leader.

BarredaLe pilote de 38 ans a fait ses débuts sur le Dakar en 2011 et est depuis devenu le pilote espagnol avec le plus de victoires d’étapes (29) mais n’a jamais eu son rêve de monter sur le podium ou même de remporter la course d’aussi près. Le ‘Touareg’ a été mis à portée : Demain, dans l’étape décisive, il s’élancera troisième, derrière Price et Luciano Benavides, qui le suivent au classement général.

Matthias marcheur Il a échoué dans une étape clé pour lui et a renoncé à 15 minutes sur la ligne d’arrivée, avec lesquelles il a non seulement dit au revoir à la direction mais peut également rester en dehors du podium final, désormais occupé par Van Beveren, Quintanilla et Sam Sunderland. L’Autrichien, champion du Dakar en 2018, est tombé à la cinquième place provisoire, à plus de 8 minutes et le Français Yamaha est le nouveau leader, le quatrième changement devant le général en quatre jours.

Lorenzo Santolino (Sherco) de Salamanque a franchi la ligne d’arrivée à la cinquième place, à 5:40 de Price et a terminé onzième au classement.

Kevin Benavides, qui défendait la couronne remportée en 2021, a été contraint de partir lorsque son 450 Rallye Usine Il est tombé en panne au km 133, alors que l’Argentin disputait une très belle spéciale. Benavides, qui a donné le Dakar à Honda l’an dernier, avait changé de selle pour faire une halte chez KTM. Le pari n’a pas été réussi.