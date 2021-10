Priest, avec d’anciens membres de Ghost, signe un accord avec Cleopatra Records

Cléopâtre Records a annoncé la signature de synthwave act PRÊTRE mettant en vedette d’anciens membres de Grammy Awardnuméro de rock suédois gagnant FANTÔME. Originaire de la même obscurité glaciale de l’intérieur des terres scandinaves qui a donné naissance FANTÔME, PRÊTRE se compose d’un trio de musiciens — chanteur Mercure, qui s’appelait L’eau quand il jouait de la basse pour FANTÔME, claviériste Le sel, anciennement connu sous le nom FANTÔME claviériste Air, et programmeur/claviériste Soufre – qui se sont réunis en 2017 et ont commencé à sortir leur propre brassin unique de musique électronique qui ressemble peu à leur ancien groupe mais partage toujours le même ADN créatif. Mais alors que FANTÔME ont emprunté leur théâtre à l’horreur de la vieille école et au rock des années 80, PRÊTRE est imprégné de musique cyberpunk et industrielle.

Cléopâtre propriétaire Brian Perera déclare : « Nous vivons dans ce genre depuis les années 90, donc nous avons une assez bonne idée de quand les groupes le font bien, et dès que nous avons entendu PRÊTRE, nous savions qu’ils étaient quelque chose de spécial. Nous entrevoyons un avenir extrêmement prometteur pour le groupe et nous sommes ravis de nous associer à eux pour y parvenir. »

PRÊTRE d’accord, en disant : « Signer avec un label aussi légendaire que Cléopâtre sera probablement la plus grande étape de notre carrière. Avec une grande connaissance du genre dans lequel nous sommes, nous ne pouvons pas penser à un meilleur match pour PRÊTRE. Notre prochain album est de loin le meilleur à ce jour et nous avons hâte de le diffuser auprès d’un public plus large et plus diversifié. »

Surveiller PRÊTREle nouvel album complet de , produit par un autre FANTÔME anciens élèves Simon Söderberg (FANTÔME guitariste et producteur/ingénieur du premier album « Opus éponyme ») ainsi qu’une tournée américaine à grande échelle à l’été 2022.

L’année dernière, PRÊTRE a sorti un nouvel album intitulé « Cyberhead », la suite de ses débuts, « Nouvelle Chair ». « Cyberhead » était le premier album depuis le chanteur original Tom Åsberg (aussi connu sous le nom Gingembre Khan) a quitté le groupe pour poursuivre d’autres projets. PRÊTRE cerveau Linton Rubino a pris le relais des voix, qui sont interprétées par un personnage masqué qu’ils appellent Mercure.

De retour en 2017, FANTÔME leader Tobias Forge a été poursuivi par quatre anciens membres du groupe après avoir été licencié par le fondateur du groupe en décembre dernier. Ils ont accusé le chanteur de leur avoir volé leur juste part des bénéfices des sorties d’albums et des tournées mondiales du groupe. L’action en justice a été déposée devant le tribunal de district de Linköping, en Suède, où FANTÔME était basé à l’origine. Elle a fait valoir qu’il existait un accord de partenariat entre Forger et les quatre anciens membres, qui ont tous joué anonymement dans le groupe sous le nom de Nameless Ghouls. À la suite du procès, Forger a été contraint de révéler son identité après des années de représentation masquée en tant que Papa émérite. Il a soutenu qu' »aucun partenariat légal » n’a jamais existé entre lui et les autres membres.

En mai 2018, Linton, qui jouait de la basse en live FANTÔME de 2013 à 2014 dans le rôle de Nameless Ghoul L’eau, a fustigé le dernier album du groupe, « Préquelle », affirmant qu’il avait « honte d’avoir fait partie de cela » et qualifiant la musique de « blague » et de « merde grand public ».



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).