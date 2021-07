“Priez pour notre bonheur”: Aamir Khan après avoir annoncé son divorce avec sa femme Kiran Rao

Notre relation a changé mais cela ne change pas le fait que nous sommes toujours ensemble d’une certaine manière : Aamir Khan (Photo : IE)

Aamir Khan et Kiran Rao divorcent : Internet a été pris par surprise récemment lorsque l’acteur Aamir Khan et Kiran Rao, dans une déclaration officielle conjointe, ont annoncé leur séparation après 15 ans de mariage. Le couple a annoncé la nouvelle le samedi 3 juillet 2021. Le duo a déclaré que nous allons divorcer mais que nous serons ensemble en tant que “coparents”. Aamir et Kiran ont rompu leur silence sur le sujet hier lorsqu’ils ont tous deux parlé directement à leurs fans à ce sujet dans la vidéo partagée sur la page YouTube de la Fondation Paani, une organisation à but non lucratif fondée par Aamir Khan et sa femme Kiran Rao. Satyajit Bhatkal est le PDG de la fondation.

L’acteur a assuré à tout le monde que le couple est heureux de prendre la décision ensemble et que “nous sommes toujours une famille”. “La nouvelle a dû être un choc pour beaucoup”, a déclaré l’acteur de Lagaan. Mais nous voulons juste dire que nous sommes tous les deux extrêmement heureux et que nous formons toujours une seule famille. Notre relation a changé mais cela ne change pas le fait que nous sommes toujours ensemble d’une certaine manière, a déclaré l’acteur. Et la Fondation Paani est comme notre fils (Azad), a-t-il ajouté. Nous resterons toujours ensemble en famille, a-t-il ajouté. Tout ce que nous voulions dire ici, c’est de donner vos bénédictions et de prier pour notre bonheur”, a conclu l’acteur à la fin.

Dans une déclaration commune, l’acteur Aamir Khan et Kiran Rao ont déclaré qu’ils avaient partagé une vie d’expérience, de joie et de rire au cours de ces 15 belles années de mariage. Leur relation n’a fait que grandir dans la confiance, le respect et l’amour mutuel au cours de toutes ces années. Maintenant, le couple aimerait continuer son voyage ensemble en tant que coparents et famille l’un pour l’autre et non en tant que mari et femme.

Les célébrités de Bollywood ont également réagi à la nouvelle et ont partagé leurs réactions sur leurs comptes de médias sociaux respectifs. Pooja Bhatt, par exemple, s’est rendue sur son compte Twitter officiel en signe de solidarité et a écrit que les relations ne se font pas ou se défont sur papier, mais sont écrites dans le cœur. Maintenir une relation dans le respect mutuel, même après la fin du mariage, exige de l’intégrité. Seuls quelques-uns peuvent y parvenir, a-t-elle ajouté. Elle a également écrit que la plupart des mariages qui se terminent mal ne sont pas considérés comme une anomalie. « Les gens comprennent l’amertume et la haine plus qu’ils ne comprennent les largesses et la compassion. Et c’est pourquoi la plupart des gens vivent dans le mensonge plutôt que de faire face à la vérité sur eux-mêmes et leur relation”, a-t-elle écrit dans la série de tweets.

L’actrice Hina Khan a également envoyé ses vœux au couple. Elle a pris la capture d’écran du message sur Aamir et Kiran et a écrit: “Rien que gracieux. Je vous souhaite à tous les deux (Aamir et Kiran) tout le meilleur pour la vie. Dans la suite de ses histoires, elle a également écrit que l’épaule d’un enfant innocent ne doit pas porter le poids des mauvais choix de ses parents et soyons gracieux pour le bien des enfants.

Kiran et Aamir se sont mariés le 28 décembre 2005. Aamir Khan a été marié à Reena Dutta pendant quinze ans et le couple a ensuite divorcé en 2002. Aamir et Kiran ont produit ensemble des films acclamés et à succès commercial comme Jaane Tu Ya Jaane Na, Peepli Live , Dhobi Ghat, Delhi Belly, Talaash, Dangal, entre autres.

Le communiqué indique également que le couple a commencé à planifier la séparation il y a longtemps et qu’ils se sentent maintenant à l’aise de partager la nouvelle et d’officialiser cet arrangement de vivre séparément tout en partageant leur vie ensemble comme le fait toute famille élargie. Dans la déclaration, Aamir et Kiran ont également déclaré qu’ils resteraient des parents dévoués à leur fils Azad, qu’ils élèveront ensemble. Quant à travailler ensemble, ils continueront à travailler en tant que collaborateurs sur des films et des projets qui leur tiennent à cœur. Le couple continuera également à travailler ensemble pour la Fondation Paani.

