Primal Fear annule toutes les émissions de 2021 et 2022 «en raison d’un problème de maladie grave»

PEUR PRIMAIRE a abandonné ses émissions précédemment annoncées pour 2021 et 2022 “en raison d’un grave problème de maladie”.

Les métallurgistes allemands ont annoncé l’annulation dans une publication sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Ils ont écrit : « Chers fans et amis de PEUR PRIMAIRE. Nous regrettons profondément de vous informer qu’en raison d’un grave problème de maladie, le groupe doit annuler tous les concerts réservés pour 2021 et 2022. Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de prévoir quand le groupe pourra continuer ce qu’il aime le plus : jouer spectacles.

“S’il vous plaît, restez avec nous et nous vous informerons dès que nous aurons des nouvelles. Restez en bonne santé!”

En avril dernier, PEUR PRIMAIRE a sorti un single de cinq titres intitulé “Je serai parti”. Le clip officiel de la chanson titre a également été mis à disposition, avec une apparition en tant qu’invité de l’ancien SOUHAITE NUIT chanteur Tarja Turunen.

PEUR PRIMAIREle 13e album studio de , « Commando de métal », est sorti en juillet via Explosion nucléaire. Le LP a été produit par le bassiste Mat Sinner et mélangé par Jacob Hansen.

PEUR PRIMAIRE est:

Ralf Scheeper – voix



Mat Sinner – basse, chant



Alex Beyrodt – guitares



Tom Naumann – guitares



Magnus Karlsson – guitares



Michel Ehre – tambours



