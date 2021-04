Primal Fear fait équipe avec Tarja Turunen pour le clip de “ I Will Be Gone ”

Metallers de puissance allemands PEUR PRIMAIRE ont sorti un nouveau single de cinq titres “Je serai parti”. Le clip officiel de la chanson titre est également disponible, avec une apparition en tant qu’ancien NIGHTWISH chanteur Tarja Turunen.

“Il y avait trois chanteurs célèbres sur notre liste de souhaits finale”, bassiste et producteur Mat Sinner commentaires. “Que c’était Tarja qui s’est impliqué dans cette chanson est une question de pure joie pour nous tous. Travailler ensemble sur la chanson et la vidéo était totalement détendu et professionnel – une expérience formidable aussi parce que Tarja‘le sable Ralfde [Scheepers] les voix vont incroyablement bien ensemble. Maintenant, nous pouvons étendre le ‘Commando en métal’ saga avec un chapitre unique. Nous sommes tous très fiers de ce single. “

Turunen ajoute: “J’ai été très heureux de recevoir l’invitation à participer à PEUR PRIMAIREbelle chanson ‘Je serai parti’. Nous avons commencé notre carrière à peu près au même moment il y a plusieurs années et avons finalement eu la chance de travailler ensemble. J’adore la chanson et personnellement, cela m’a aidé à rester connecté et à faire du rock à nouveau, même si au studio cette fois-ci. J’espère vraiment que les gens apprécieront cette collaboration et qu’elle leur apportera de la joie surtout dans ces moments difficiles que nous traversons en ce moment. “

La nouvelle piste “Je serai parti” vitrines PEUR PRIMAIREson côté moelleux et doux-amer. La chanson, fragile et touchante, obtient une ambiance tout à fait nouvelle et profondément mélancolique avec Tarjades performances incroyablement émotionnelles, mettant en valeur une facette différente de PEUR PRIMAIRE. Pourtant, ce n’est pas le seul cadeau qu’ils offrent sur cet effort en cinq étapes – il suffit de prendre “Vote de non-confiance”, par exemple, une toute nouvelle bête d’une chanson inédite. À plus de six minutes, cet hymne déchaîné et furieux donne un brillant aperçu des choses à venir. Auparavant disponible uniquement en tant que pistes bonus sur la version limitée “Commando en métal” digipack, trois autres pistes complètent cette version; guitare instrumentale enchanteresse “Peur croissante”, smasher massif à mi-tempo “Laisse-moi tranquille” et monument aux métaux lourds “Second To None”, fabrication “Je serai parti” bien plus qu’une simple autre ramification d’un album à succès.

“Je serai parti” liste des pistes:

01. Je serai parti (avec Tarja Turunen)



02. Votez pour aucune confiance



03. Peur croissante



04. Laisse-moi tranquille



05. Second à aucun

PEUR PRIMAIRE13e album studio de “Commando en métal”, est sorti en juillet via Explosion nucléaire. Le LP a été produit par Pécheur et mixé par Jacob Hansen.



