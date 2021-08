Primark dévoile un nouveau modèle de travail hybride

Les employés de bureau de Primark devraient revenir. // Primark met en œuvre un nouveau modèle de travail hybride qui entrera en vigueur pour ses employés de bureau le mois prochain // Le modèle proposera des options plus flexibles pour le personnel

Primark a annoncé en interne qu’à partir de septembre, ses employés de bureau retourneraient dans leurs espaces de travail, a rapporté Drapers.

Cela comprend le personnel de son siège mondial à Arthur Ryan House à Dublin, Primark House à Reading, le bureau Central Supply Chain à Islip et d’autres espaces de travail au Royaume-Uni.

Selon Drapers, le détaillant est sur le point de mettre en œuvre un nouveau modèle de travail hybride qui verra les employés de bureau de Primark travailler dans un bureau en moyenne trois jours par semaine à partir du mois prochain.

Cela sera déterminé par les exigences du rôle individuel et avec l’accord au niveau de l’équipe.

Les employés retournant dans les espaces de travail Primark rejoindront les membres du produit et les équipes des fonctions centrales qui ont travaillé au bureau ces derniers mois pour travailler sur des tâches critiques pour l’entreprise.

Primark a mené des séances d’écoute internes et des évaluations de type de travail au cours de l’année écoulée afin de mieux comprendre et anticiper les besoins de ses employés, de son entreprise et de ses consommateurs aujourd’hui et à l’avenir.

Drapers a déclaré que le nouveau modèle hybride a été développé en réponse à cela, et est une évolution de l’approche de travail flexible existante de Primark, qui comprend le choix de travailler à domicile, en déplacement ou à partir de différents endroits, ainsi que des heures de début et de fin flexibles et finir les vendredis.

Lorraine Culligan, Group Director of People and Culture chez Primark a déclaré : « Les gens sont au cœur de tout ce que nous faisons chez Primark, où la créativité et le travail collaboratif sont la clé de notre succès.

« Nous voulons protéger notre grande culture, soutenir nos employés dans l’avenir et continuer à innover pour nos clients. Ensemble, nous avons tiré parti des enseignements et des connaissances des 18 derniers mois pour développer un modèle de travail hybride qui nous offre le meilleur du travail à distance et en personne, en équilibrant la flexibilité avec la connexion humaine et la collaboration.

«Nous prévoyons de mettre en œuvre ce changement pour tout le monde à partir de septembre, mais nous vivons une période incertaine et nous continuerons à essayer et à apprendre dans le prévisible. Nous n’avons pas de boule de cristal et la situation évolue continuellement, mais ce nouveau modèle hybride est basé sur la confiance et permettra une plus grande flexibilité personnelle, permettant à chaque collègue de combiner travail à domicile et travail à partir de son espace de travail Primark.

« C’est une nouvelle façon de travailler pour nous tous. Alors que la collaboration interfonctionnelle et les conversations informelles ont toujours été importantes chez Primark, la façon dont nous utilisons nos espaces de bureau sera différente à partir de septembre.

« Nous nous engageons pleinement à soutenir nos collègues dans leur retour au travail au bureau, tout en continuant à soutenir nos fantastiques équipes de magasins dans plus de 395 magasins sur 14 marchés, en gardant toujours nos clients au centre de tout ce que nous faisons. »

Primark a également confirmé qu’elle continuerait de respecter toutes les directives gouvernementales, la sécurité restant une priorité absolue pour tout le monde dans ses magasins et ses bureaux.

