Primark va créer 700 emplois dans un investissement irlandais de 250 millions d’euros

Primark se négocie sous le nom de Penneys en Irlande. // Primark annonce son intention de créer 700 nouveaux emplois dans le cadre d’un programme d’investissement et de réaménagement de 250 millions d’euros // Le détaillant prévoit d’augmenter de 20 % son espace commercial total en Irlande au cours de la prochaine décennie

Primark devrait créer 700 nouveaux emplois dans le cadre d’un programme d’investissement et de réaménagement de 250 millions d’euros (212 millions de livres sterling).

Le plan verra l’entreprise augmenter son espace de vente au détail total en Irlande de 20 pour cent au cours de la prochaine décennie.

L’agrandissement comprendra un nouveau magasin à The Square à Tallaght qui ouvrira ses portes à l’automne de l’année prochaine, employant 300 personnes.

Un investissement de 60 millions d’euros sera également réalisé dans le réaménagement et l’extension de son magasin Patrick Street à Cork, tandis que 20 millions d’euros seront injectés dans une extension de son point de vente Eyre Square à Galway.

75 millions d’euros seront également dépensés pour un nouveau centre de distribution de 550 000 pieds carrés à Newbridge, dans le comté de Kildare, qui a récemment reçu un permis de construire et devrait ouvrir ses portes au début de 2024 tandis que son magasin de Carlow déménage dans un bâtiment plus grand et rouvrira l’été prochain. .

« Nous apprécions énormément nos clients irlandais incroyablement fidèles qui nous ont soutenus au fil des ans », a déclaré Paul Marchant, directeur général de Primark.

« Nos plans d’investissement démontrent la confiance et l’engagement que nous avons envers Penneys en Irlande : nous prévoyons de rester au centre du commerce de détail irlandais pendant longtemps », a-t-il ajouté.

600 des nouveaux postes annoncés aujourd’hui seront dans les magasins Penneys dans des domaines tels que les assistants de vente au détail à temps plein et à temps partiel, les directeurs stagiaires et les directeurs de rayon.

Les 100 nouveaux postes restants seront situés à son siège mondial, Arthur Ryan House, dans le centre-ville de Dublin.

Ces emplois seront la technologie, les achats et le merchandising, la conception, la durabilité, le développement des magasins, les finances et les ressources humaines.

Le nouveau magasin de 43 000 pieds carrés à Tallaght à l’automne 2022 portera à 37 le nombre total de magasins Penneys ici.

La nouvelle a été saluée par le Tánaiste et ministre de l’Entreprise, du Commerce et de l’Emploi, Leo Varadkar, qui a déclaré qu’il s’agissait d’un très fort vote de confiance dans le secteur de la vente au détail.

« Cela crée des emplois importants avec 700 nouveaux emplois et contribuera également à sécuriser la fréquentation de nos villes une fois que nous sortirons de la pandémie », a-t-il déclaré.

« Penneys est l’un des détaillants les plus connus d’Irlande et également une réussite internationale, ayant conduit à une expansion mondiale significative au cours des dernières années », a-t-il ajouté.

