Primary Wave achète le catalogue du batteur de Toto, Jeff Porcaro, écrivain ‘Africa’

Primary Wave a acquis les catalogues d’édition et d’enregistrement du batteur de Toto (et auteur-compositeur «Africa») Jeff Porcaro dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 30 millions de dollars.

Primary Wave, dont le siège est à New York, a récemment dévoilé l’achat de plusieurs millions de dollars via un communiqué officiel, qui a été envoyé par courrier électronique à DMN. La succession de Jeff Porcaro, né à Hartford, décédé en 1992, a confié à Primary Wave, 15 ans, les catalogues enregistrés et publiés du quadruple lauréat d’un Grammy, comme mentionné, y compris les redevances principales de « tous » les albums qu’il a sortis. dans le cadre de Toto.

Le musicien de session ultra-actif Porcaro est apparu sur les huit premiers albums studio de Toto et a co-écrit « Stranger in Town » (1984), un certain nombre de morceaux sur la bande originale de Dune de 1984, et le premier « Africa » ​​(1982), qui connaît un nouveau succès commercial suite à une reprise 2018 de Weezer.

S’appuyant sur ce dernier, « Africa », bien qu’étant devenu disponible pour les fans il y a près de quatre décennies, a recueilli au nord d’un milliard de flux Spotify – le plus grand nombre de toutes les pistes de Toto, suivi de « Hold the Line » (386,97 millions de flux), « Rosanna » (197,86 millions de streams) et « I’ll Be Over You » (97,13 millions de streams), respectivement.

Abordant la transaction dans une brève déclaration, Susan Porcaro a déclaré : « En tant que patrie des légendes, nous pensons que Primary Wave est le partenaire idéal pour continuer à protéger l’héritage musical de Jeff. Et dans une déclaration personnelle, Adam Lowenberg, directeur marketing de Primary Wave, dont la société a signé depuis août des accords impliquant le travail de Prince, Bing Crosby, Gerry Goffin et Luther Vandross, a souligné les réalisations et l’héritage de Porcaro.

« Être l’un des millions de fans à crier le refrain de » l’Afrique « à tue-tête à plusieurs reprises, c’est certainement un autre moment passionnant dans l’histoire de Primary Wave », a déclaré Lowenberg, ancien professionnel du marketing d’Arista et d’Island Def Jam. « Tout simplement, Jeff Porcaro appartient au mont Rushmore des grands batteurs américains. Nous sommes honorés de travailler avec l’épouse de Jeff, Susan, et leurs fils, pour veiller à ce que son héritage soit reconnu par les générations à venir.

Hier, Reservoir a acquis un intérêt dans le catalogue de l’auteur-compositeur et producteur Dallas Austin. Pendant ce temps, Sting, Bruce Springsteen et la succession de David Bowie seraient en train de négocier leurs propres ventes par catalogue, alors que des milliards de dollars continuent d’atteindre l’espace IP musical. Certes, le propriétaire de Spirit Music Group, Lyric Capital, a lancé le mois dernier un fonds de 500 millions de dollars pour acheter des catalogues, et KKR a abandonné 1,1 milliard de dollars sur un portefeuille de chansons de Kobalt Capital.

Enfin, concernant les pièces résolument massives dans l’espace de la musique IP, Shamrock Capital Advisors (qui a dépensé 300 millions de dollars sur le catalogue de Taylor Swift) en juillet a levé 200 millions de dollars pour acheter encore plus de droits de divertissement, tandis que le propriétaire majoritaire de SiriusXM, Liberty Media, n’a pas encore détaillé ses plans précis pour l’importante SPAC qu’il a répertoriée en janvier.