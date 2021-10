Primary Wave achète une participation dans le catalogue de Gerry Goffin dans un accord de 20 millions de dollars

Quatre jours après avoir dépensé 50 millions de dollars pour le nom, la marque, l’IP et plus de Bing Crosby, Primary Wave a abandonné 20 millions de dollars pour un intérêt dans le catalogue de l’auteur-compositeur « Will You Love Me Tomorrow » Gerry Goffin.

Primary Wave, qui a reçu en juin un investissement de 375 millions de dollars d’Oaktree Capital Management, a annoncé aujourd’hui l’accord de plusieurs millions de dollars avec la succession de Gerry Goffin. L’accord comprend un certain nombre d’autres chansons (en plus de « Will You Love Me Tomorrow ») que Goffin, né à Brooklyn, a écrit avec Carole King au cours de sa carrière de plus de quatre décennies, y compris « Take Good Care of My Baby » de 1961 ainsi que « Take Good Care of My Baby » de 1962. The Loco-Motion » et « Chains », pour n’en nommer que quelques-uns. (King et Goffin se sont mariés de 1959 à 1968.)

Le rachat de Primary Wave comprend également les droits sur les œuvres que Goffin, intronisé au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs, a écrites avec Russ Titelman, Barry Goldberg et Michael Masser. Parmi les collaborations du Rock and Roll Hall of Famer Goffin avec Masser figurent des morceaux à succès commercial tels que « Saving All My Love for You » de Whitney Houston (1985) et « Tonight, I Celebrate My Love » de Peabo Bryson et Roberta Flack (1983).

S’adressant à l’achat par son entreprise du catalogue Gerry Goffin dans un communiqué, le fondateur et PDG de Primary Wave, Larry Mestel – qui, début août, a été le fer de lance d’un accord majeur avec le domaine Prince – a déclaré : « Les chansons que Gerry Goffin a écrites au cours de son incroyable carrière et éprouvé [sic] être sans âge et avoir résisté à l’épreuve du temps. Nous sommes ravis d’avoir ces chansons emblématiques, dont certaines sont parmi les plus grandes de tous les temps, sur notre liste. Nous sommes honorés de l’accueillir dans la famille des artistes de Primary Wave Music.

Une multitude de rachats de droits musicaux importants se sont terminés depuis le début de 2020, et cette semaine seulement, Blackstone a investi 1 milliard de dollars dans la propriété intellectuelle de la musique (et a pris une participation dans Hipgnosis Song Management), tandis que Lyric Capital a lancé hier un fonds de catalogue de 500 millions de dollars avec Northleaf.

Il convient de noter en conclusion que Shamrock Capital – qui a acquis le catalogue de Taylor Swift en novembre dernier pour un montant de 300 millions de dollars – en juillet a levé près de 200 millions de dollars pour investir dans une propriété intellectuelle de divertissement supplémentaire. Enfin, le propriétaire majoritaire de SiriusXM, Liberty Media (qui possède également environ un tiers de Live Nation) n’a pas encore dévoilé publiquement ses plans pour la société d’acquisition à usage spécial (SPAC) de plus de 500 millions de dollars qu’il a lancée en janvier.