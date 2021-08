Primary Wave acquiert officiellement une participation majeure dans Prince’s Estate

Environ sept semaines après avoir reçu un investissement de 375 millions de dollars d’Oaktree Capital Management, Primary Wave a officiellement acquis une participation majeure dans Prince’s IP, y compris les maîtres de l’artiste légendaire, les droits d’édition, la ressemblance, etc.

L’investissement de premier plan de Primary Wave dans la propriété intellectuelle de Prince a été révélé dans des dossiers juridiques d’un tribunal de district du comté de Carver, qui englobe des villes du Minnesota, dont Chanhassen, où vivait le créateur de Purple Rain. L’un de ces documents révèle que Primary Wave, dont le siège est à New York, « détient désormais la plus grande participation attendue dans » la succession de Prince.

Comme Prince n’avait pas de testament, de conjoint ou de descendants directs au moment de son décès en 2016, son seul frère à part entière, la chanteuse de 61 ans Tyka Nelson, avait un droit sur sa succession en vertu de la loi du Minnesota – tout comme ses cinq demi-frères et sœurs. Cependant, il a fallu un certain temps pour déterminer ce dernier chiffre, car un nombre important d’individus ont rapidement déclaré qu’ils étaient liés à Prince (en tant que demi-frères ou sœurs ou non).

Un juge du Minnesota a rejeté la grande majorité des réclamations tout en ordonnant à certaines personnes de subir des tests génétiques pour déterminer avec certitude si elles étaient liées au créateur du «Raspberry Beret». Il convient également de noter que la succession Prince s’est engagée dans une bataille juridique très médiatisée avec TIDAL et reste impliquée dans une confrontation avec l’IRS.

En ce qui concerne l’obtention par Primary Wave de “la plus grande participation attendue dans” la succession de Prince qui serait de 100 à 500 millions de dollars, cependant, l’un des documents juridiques susmentionnés montre que les protocoles de succession ont été modifiés en mars 2020 “sur la base du fait que Primary Wave a acheté un pourcentage de l’intérêt attendu détenu par Tyka Nelson. De plus, cette ordonnance accordait à Primary Wave « la plupart des mêmes droits que les » héritiers approuvés par le tribunal, bien que « avec certaines exceptions et différences ».

Puis, à la suite de cette commande de mars 2020, Primary Wave a confirmé qu’elle avait acquis l’intégralité de l’intérêt attendu d’Alfred Jackson dans le domaine Prince. Le demi-frère de Prince, Jackson, est décédé de causes naturelles en août 2019, à l’âge de 66 ans. Et il y a environ un mois, Primary Wave a également acheté la totalité des intérêts attendus d’Omarr Baker, un autre demi-frère de Prince. Les conditions financières de ces accords n’ont pas été révélées publiquement.

Mais au total, les enjeux se sont combinés pour donner à Primary Wave « l’intérêt le plus important dans la succession de Prince, et par conséquent, le tribunal a statué que « toute distinction entre » l’entité et les héritiers qui ont conservé leurs enjeux « ne sont pas plus nécessaire et sont par la présente annulés.

Comerica Bank & Trust continue d’agir en tant qu’administrateur de la succession, et on ne sait pas exactement quand le différend précédemment mis en évidence avec l’IRS se terminera. Selon le Wall Street Journal, l’IRS et les professionnels du droit ont conclu le mois dernier un accord sur la valeur des avoirs immobiliers de Prince, ce qui pourrait préparer le terrain pour un règlement plus large dans les quatre prochains mois.

Primary Wave – qui supervise quelque 1,5 milliard de dollars de capital et d’actifs – a abandonné 100 millions de dollars sur une participation majoritaire dans le catalogue du chanteur de longue date de Fleetwood Mac, Stevie Nicks, en décembre, rejoignant ainsi plusieurs autres sociétés qui investissent massivement dans la propriété intellectuelle musicale. Et la semaine dernière, la bataille juridique de 15 ans sur la succession de James Brown a finalement pris fin.