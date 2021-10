Primary Wave, Bing Crosby Estate Ink Deal pour la propriété intellectuelle, les droits de marque, plus

Environ 10 semaines après avoir acquis une participation majeure dans la succession de Prince, Primary Wave a officiellement acheté une participation de plusieurs millions de dollars dans le catalogue de Bing Crosby.

Primary Wave, 15 ans – qui a reçu un investissement de 375 millions de dollars de la société de gestion d’actifs Oaktree Capital Management (NYSE : OAK) au cours de l’été – a dévoilé ce matin son accord global avec le domaine Bing Crosby. La transaction permettra à Primary Wave d’obtenir une participation dans « les droits d’édition, d’enregistrement principal, de cinéma et de télévision, de nom, de ressemblance et de marque, ainsi que les archives de matériel appartenant à Crosby », ont indiqué les parties.

Primary Wave a spécifiquement acquis la propriété intellectuelle et les documents archivés de Crosby (y compris « des milliers d’enregistrements de Bing et d’autres artistes, dont beaucoup ont [sic] n’ont jamais été libérés ») de HLC Properties Ltd, une société appartenant à la succession du chanteur né à Tacoma, Washington. Ce dernier (et, à son tour, HLC) a été au centre de plusieurs batailles juridiques très médiatisées impliquant le chanteur et la famille de l’auteur-compositeur «À votre commandement».

À l’avenir, la succession du chanteur de « White Christmas » (et acteur de White Christmas) Bing Crosby, qui a enregistré au nord de 1 600 chansons et est apparu dans plus de 70 longs métrages, « aura accès à l’ensemble de l’équipe marketing, de l’équipe numérique, de la publicité de Primary Wave département, l’équipe de marque et l’infrastructure de publication qui comprend des opportunités de licence et de synchronisation », a relayé la société.

Ni la succession de Crosby ni Primary Wave n’ont confirmé la valeur de l’accord, mais l’Associated Press a rapporté que la transaction valait « plus de 50 millions de dollars ». Dans un communiqué, le fondateur et PDG de Primary Wave, Larry Mestel – dont la société a signé en décembre 2020 un accord de 100 millions de dollars avec Stevie Nicks de Fleetwood Mac – a clairement exprimé son désir d’étendre la popularité et la portée du travail de Crosby.

« Bing Crosby était l’une des stars les plus influentes du 20e siècle et peu ont pu égaler son succès sur 4 décennies à partir des années 1930 », a déclaré l’ancien directeur d’Arista and Island Mestel. « Notre équipe a hâte de plonger dans notre partenariat avec Harry Crosby, Robert Bader et la famille Crosby pour aider à réintroduire la musique et l’héritage de Bing dans le monde. »

Et la succession de Bing Crosby, dans une déclaration qui lui est propre, a déclaré à propos de l’accord: «Nous ne pourrions pas être plus enthousiasmés par ce partenariat avec Primary Wave. Lors de notre première réunion, notre objectif était de trouver un partenaire qui croyait en la vaste vie qu’il menait, et nous savons que Primary Wave continuera à maintenir l’héritage de papa.

La semaine dernière, Tina Turner a vendu un « important portefeuille de droits » à BMG, tandis que fin septembre, Round Hill Music a acheté le catalogue enregistré de 532 pistes des O’Jays.