Primary Wave Inks aurait un accord IP de 90 millions de dollars avec James Brown Estate

James Brown en 1997.

Au cours de l’été, la bataille juridique de 15 ans concernant la succession du pilier de l’âme James Brown s’est terminée avec un «règlement mondial». Maintenant, la succession du créateur de « It’s A Man’s Man’s Man’s World » a officiellement signé un accord de propriété intellectuelle de grande envergure avec Primary Wave.

Primary Wave, 15 ans, a révélé cet après-midi son accord de 90 millions de dollars avec la succession de James Brown via une publication sur les réseaux sociaux. La transaction de plusieurs millions de dollars englobe spécifiquement « les droits musicaux, l’immobilier et le contrôle du nom et de l’image de Brown », selon le New York Times.

De plus, cette dernière source a indiqué que le fondateur de Primary Wave, Larry Mestel – dont la société a acheté la semaine dernière une participation majoritaire dans le catalogue d’édition de l’auteur-compositeur « Eye of the Tiger » Jim Peterik – envisage des plans pour un musée James Brown (au South Carolina- maison de l’artiste né), projet musical et télévisuel.

James Brown a sorti 59 albums studio au cours de ses décennies de carrière, en commençant par Please Please Please en 1958 (dans le cadre de The Famous Flames) et en terminant par The Next Step en 2002. « Papa Don’t Take No Mess » (1974), « Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine » (1970), « I Got the Feelin’ » (1968) et « I Got You (I Feel Good )” (1965) ne représentent que quelques-uns des morceaux bien connus de Brown, et le membre de la distribution Rocky IV a produit et écrit chacune des chansons répertoriées.

Pour résumer les confrontations aux multiples facettes qui ont émergé après le décès de James Brown en 2006, le statut juridique du mariage du triple lauréat d’un Grammy avec Tomi Rae Hynie a été remis en question pour plusieurs raisons.

Et à peu près au moment où, dans un procès au début de 2007, elle a demandé au tribunal de nommer un administrateur spécial et de l’identifier comme la veuve de Brown, neuf des enfants de Brown ont déposé une plainte visant à révoquer les exécuteurs testamentaires nommés par le Rock and Roll Hall of Famer.

Fait important, sur ce front, la Cour suprême de Caroline du Sud a finalement annulé une proposition de compromis entre Tomi Rae Hynie et les enfants de Brown, en raison du mépris perçu de l’accord pour la volonté de l’artiste de The Payback. Brown avait laissé la plupart de ses actifs à des œuvres caritatives, en mettant l’accent sur l’octroi de bourses d’études à des enfants défavorisés de sa Caroline du Sud natale ainsi que de la Géorgie, où il a grandi.

Gardant à l’esprit les détails de ce bref récapitulatif – la plus grande partie d’une décennie séparait le rejet de la résolution proposée et le « règlement global » initialement noté – Mestel a déclaré au Times qu’un « petit pourcentage » des accords avec James Brown que sa société finalisait atteindra les fonds des bourses.

De plus, Russell Bauknight, l’exécuteur testamentaire de longue date de James Brown, a déclaré que la manne de plusieurs millions de dollars du pacte de la vague primaire financerait les fonds de bourses « à perpétuité ». Mais il convient de mentionner que les poursuites en cours impliquant Bauknight et l’ancien exécuteur testamentaire de James Brown Adele Pope retarderont la distribution de toutes les bourses, selon des experts juridiques.

Primary Wave a conclu des accords de catalogue avec les domaines de Prince, Bing Crosby, Gerry Goffin, Luther Vandross et Jeff Porcaro ces derniers mois, et malgré les nombreuses autres ventes de propriété intellectuelle que 2021 a apportées, d’autres transactions seraient en cours.