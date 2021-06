Primary Wave reçoit un investissement de 375 millions de dollars d’Oaktree Capital

Primary Wave a reçu un investissement de 375 millions de dollars de la société de gestion d’actifs Oaktree Capital Management (OAK sur le NYSE), en plus de la finalisation d’un accord de distribution mondiale avec Virgin/Capitol.

Primary Wave, basée à New York, et Oaktree Capital Management, basée à Los Angeles, ont dévoilé aujourd’hui leur accord de plusieurs millions de dollars. La transaction verra Oaktree – qui en mai 2020 a financé la majeure partie d’un prêt de 260 millions de dollars à Endeavour, selon les rapports – prendre une participation minoritaire dans la société d’édition de 15 ans, avec un nouveau total d’environ 1,5 milliard de dollars en capital et avoirs. sous la direction de Primary Wave.

De plus, l’entité est sur le point de financer de nouvelles acquisitions de catalogues, après avoir dépensé 100 millions de dollars pour acquérir une participation majoritaire dans le catalogue d’édition du chanteur et compositeur de longue date de Fleetwood Mac Stevie Nicks en décembre. (Mick Fleetwood a vendu son catalogue enregistré de 300 pistes à BMG en janvier 2021, le même mois où Lindsey Buckingham a signé un accord avec Hipgnosis.)

S’adressant à l’investissement substantiel de son entreprise, le directeur général d’Oaktree et co-responsable de l’Amérique du Nord, Brian Laibow, a déclaré en partie : « Le nombre de catalogues de musique légendaires que Primary Wave a acquis au cours de leurs 15 années d’activité est assez impressionnant et nous sommes fiers d’être alignés avec Larry. [Primary Wave founder and CEO Lawrence Mestel] et son équipe pour ce prochain chapitre.

De plus, il a été annoncé aujourd’hui que Primary Wave – qui a acquis la propriété intellectuelle des collaborateurs de longue date de Rihanna Carl Sturken et Evan Rogers le mois dernier – avait signé un accord de distribution mondiale avec Virgin Music Label & Artist Services d’UMG (une division de Capitol).

L’arrangement couvre les masters de Primary Wave et « couvre tous les canaux de distribution physiques et numériques », avec un accent particulier sur les sorties du partenaire stratégique de Primary Wave, Gaither Group (une société de musique chrétienne indépendante et propriétaire de Gaither Music, Green Hill Music et Emerald Wave ) ainsi que le légendaire catalogue Sun Records.

À leur tour, les labels de Primary Wave et The Gaither Group (qui s’est associé au premier en 2019) pourront « s’appuyer sur les services de labels étendus de Virgin pour le soutien commercial, la promotion radio et plus », indique le communiqué, avec l’objectif global d’amplifier la portée mondiale et les ressources disponibles pour lesdits labels.

Plus tôt cette semaine, des éditeurs tels que Downtown, Reservoir et Kobalt (mais pas Primary Wave) ont déposé une plainte pour violation du droit d’auteur contre Roblox, accusant les développeurs de la plate-forme de profiter et d’encourager les téléchargements de chansons non autorisés des joueurs, en plus de ne pas interdire les contrefacteurs répétés de l’univers numérique. Cependant, les supérieurs de Roblox ont rapidement repoussé les revendications dans un communiqué.