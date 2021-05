Primavera Sound 2022 ou le grand retour des festivals avec une belle programmation

Attaque massive, apprivoiser Impala, Nick Cave, trottoir, Divulgation et Yeah Yeah Yeahs sont également les têtes d’affiche du festival qui durera deux semaines à Barcelone. Sera 2-8 juin et 9-12 juin 2022, alors préparez les vols. Les pass seront mis en vente à compter du 1er juin.

Tout indique que l’été 2022 sera l’un des meilleurs de l’histoire de Barcelone. En fait le week-end dernier où Lorde et Dua Lipa se produiront, se clôturera par une soirée Brunch on the Beach, qui comprendra également de la musique live.

“J’ai juste crié au milieu de l’histoire LORDE EST DE RETOUR !!”