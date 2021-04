Primavera Sound reporte sa 20e édition à 2022

« L’incertitude autour du cadre juridique des grands événements sur les dates originales du festival – du 2 au 6 juin – signifie que nous ne pouvons pas travailler normalement à la préparation du festival, ni garantir qu’il puisse avoir lieu » – extrait du responsable déclaration du festival.

La pandémie causée par Covid 19 a toujours un effet sur la réalisation d’événements culturels massifs en face à face. Après l’approbation et la distribution récentes des vaccins, les programmes qui commencent l’application de ce même, toujours dans de nombreux pays ont été retardés, et dans d’autres l’exécution peut prendre beaucoup de temps pour garantir une vaccination suffisante pour nous permettre de revenir à la normale dans beaucoup plus d’espaces culturels.

C’est précisément pour cette raison qui génère des incertitudes, le groupe organisateur du Primavera Sound Festival Barcelona a décidé d’annuler, comme cela s’est produit en 2020 lorsque la pandémie a commencé et de reporter sa vingtième célébration à 2022.

Les organisateurs de l’événement ont pris la décision en fonction des restrictions actuelles qui existent toujours dans le pays d’Espagne et dans la ville de Barcelone. Ils ont commenté que malgré tous les processus dans lesquels ils ont été impliqués et accompagnés afin d’être sûrs de célébrer l’événement cette année, ils ont observé que les conditions dans lesquelles le festival pourrait avoir lieu, ne rendraient pas justice aux versions précédentes et pourraient générer déception et déception.

« Le vingtième anniversaire de Primavera Sound mérite une fête comme les anciennes, et les conditions mondiales ne prévoient pas que quelque chose comme ça puisse arriver cet été », déclare le communiqué officiel du festival.

Il a été annoncé que les billets achetés pour ce qui aurait été le festival 2020, resteront valables pour assister à l’événement en 2022, cependant, pour ceux qui souhaitent un remboursement de leur achat, il a été commenté sur le site officiel que, mercredi Le 2 juin, jour de la publication de l’affiche officielle du festival, les processus de retour d’argent commenceront.

«Nous sommes désolés pour tous les désagréments et les déceptions que cela pourrait causer. Nous vous compenserons deux fois en 2022. Parce que oui, vraiment, nous danserons à nouveau ensemble… et comme jamais auparavant. »