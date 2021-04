Prime Beefheart ou effort sur-promis?

Lors de la sortie de la garantie inconditionnelle en avril 1974, Cœur de beuf les acolytes avaient été forcés d’attendre 18 mois entre les missives du capitaine – l’écart le plus long de sa carrière. De toute évidence, le poids de l’anticipation n’a pas aidé. Lorsque les fans qui avaient été élevés sur des chansons qui changeaient le lexique comme Trout Mask Replica et Lick My Decals Off, Baby se sont précipités pour acheter l’album, ils ont été choqués. Là où la paire de disques qu’il a sorti en 1972, The Spotlight Kid et Clear Spot, s’était orienté vers une notion idiosyncratique de commercialisation, garantie sans condition. est allé tout le porc (Il suffit de pointer le capitaine qui prend de l’argent en train de poser, la langue fermement dans la joue, sur la couverture avant). Un disque aussi linéaire que Beefheart aurait jamais enregistré, il sonnait, selon une critique contemporaine de Rolling Stone, «comme Charlie Parker travaillant comme grinder d’orgue».

Le Magic Band de Beefheart, qui souffre depuis longtemps, a voté avec leurs pieds, quittant son emploi après la sortie du disque. En effet, Inconditionally Guarantee est la dernière preuve restante de Don Van Vliet travaillant avec l’un des membres du groupe apparus sur Trout Mask Replica. Plus tard, même le capitaine lui-même qualifiera l’album «d’horrible et vulgaire», exhortant les fans à le ramener dans les magasins pour un remboursement.

Mais il l’avait aussi appelé une fois une « extension amicale » de son travail précédent, notant: « J’aime l’autre mais j’aime ça aussi. » Et alors que les fans de longue date devraient s’adapter au changement de style, quiconque appréhenderait la discographie de Beefheart trouverait, honnêtement, beaucoup de choses à aimer. Après tout, un album blues-rock plein de cuivres d’un homme dont les veines coulaient avec le blues n’est pas plus inférieur à de nombreux autres albums de blues-rock chargés de cuivres qui étaient sur le marché au milieu des années 70. De même, le batteur Art Tripp, le bassiste Rockette Morton et le guitariste Zoot Horn Rollo ne sont pas moins talentueux – s’ils sont, certes, moins mis au défi – qu’avant. Et tandis que «Happy Love Song» peut aller un peu trop loin dans l’indulgence (les dix chansons sont infaillibles dans leur expression résolue de la dévotion de Beefheart à sa femme, Jan Van Vliet), il y a quelque chose d’attachant dans le discours direct lyrique du capitaine.

Une performance mémorable de l’ouverture de l’album «Upon The My O My» sur The Old Grey Whistle Test a soutenu la sortie du single de la chanson, soutenue par «Magic Be». En fait, le single ne figurait pas dans les charts, alors que son album parent était à peu près entré dans le Billboard Top 200. Beefheart n’avait pas encore fini son flirt avec les charts, cependant: les Bluejeans And Moonbeams, qui courtisent de la même manière grand public, devaient suivre en novembre, avant que le capitaine ne se lance dans un silence de quatre ans qui a pris fin quand il a sorti le plus expérimental Shiny Beast (Bat Chain Puller).

En fait, avec les albums les plus avant-gardistes qui étaient le penchant le plus naturel de Beefheart, plus de 40 ans plus tard, il apparaît maintenant que, malgré la musique, 1974 pourrait bien avoir été l’année la plus inhabituelle de ce qui était déjà une carrière des plus inhabituelles.

