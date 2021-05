Prime Day 2021 est arrivé tôt avec ces 10 offres exclusives réservées aux membres Prime – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Tous les signes indiquent un calendrier quelque peu normal pour Prime Day 2021, qui devrait avoir lieu en juin, selon tout ce que nous avons vu jusqu’à présent. Cela dit, il semble bien que cela ait peut-être commencé tôt. Pourquoi? Eh bien, c’est parce qu’il y a tellement de bonnes affaires choquantes en ce moment sur Amazon, bien sûr.

Rendez-vous dans la section des offres massives sur le site Web du détaillant et vous trouverez un flux infini de produits les plus vendus qui sont en vente avec des remises étonnamment importantes. Les exemples comprennent AirPods Pro au prix le plus bas de 2021 (seulement 197 $ au lieu de 250 $), incroyablement populaire mini prises intelligentes Wi-Fi avec plus de 52000 évaluations 5 étoiles pour seulement 3,50 $ chacune avec code promo 77KBX5Q2, une couteau de poche tactique à ressort en solde pour seulement 9,90 $, VRAI boucles d’oreilles diamant que les acheteurs d’Amazon raffolent pour seulement 59,90 $, un best-seller surmatelas au même prix que le Black Friday de l’année dernière, un brillant Accessoire de gril ThermoPro il est donc si facile de cuisiner le steak parfait à chaque fois pour seulement 34,99 $, et bien plus encore.



Croyez-le ou non, ce n’est que la pointe de l’iceberg. En plus de toutes ces offres fantastiques disponibles pour tout le monde, il existe également des ventes exclusives dont seuls certains acheteurs peuvent profiter.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Êtes-vous un abonné Amazon Prime? Compte tenu de la popularité du service Prime d’Amazon, il y a de fortes chances que vous soyez membre. Si tel est le cas, vous obtenez plus qu’une simple livraison express gratuite et un accès à la bibliothèque en constante expansion d’Amazon Prime Video de films et d’émissions de télévision en streaming. Vous devez absolument consulter cette page sur Amazon – tant de gens ignorent complètement qu’elle existe même! C’est appelé Juste pour Prime et il regorge d’offres exclusives auxquelles seuls les membres Prime sont éligibles. En plus de cela, Amazon le met à jour tout le temps avec de nouvelles bonnes affaires et des réductions.

Vous pouvez toujours trouver des dizaines d’excellentes offres dans ce département Amazon quelque peu secret. Aujourd’hui, nous avons sélectionné 10 bonnes affaires que nous allons mettre en évidence pour vous dans ce tour d’horizon.

Tensiomètre automatique du bras Konquest KBP-2704A

Tensiomètre automatique du bras Konquest KBP-2704A avec affichage rétroéclairé – Précis,… Prix courant: 44,95 $ Prix: 35,10 $ Vous économisez: 9,85 $ (22%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Serviettes de bain de luxe blanches classiques grandes

Serviettes de bain de luxe blanc classique grand | Serviette de salle de bain pour hôtel en coton absorbant 700 GSM | 27×54… Prix courant: 44,95 $ Prix: 39,99 $ Vous économisez: 4,96 $ (11%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Câble de chargeur iPhone 6FT 5Pack

Câble de chargeur pour iPhone 6FT 5Pack, Ailawuu Lightning Cable 6 Foot Cord Sync Cordon de chargement rapide USB… Prix de liste: 13,99 $ Prix: 12,59 $ Vous économisez: 1,40 $ (10%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

ANLUKE Water Shoes Chaussettes de yoga aqua pieds nus

ANLUKE Water Shoes Barefoot Aqua Yoga Chaussettes Quick-Dry Beach Swim Surf Shoes for Women Men Black… Prix courant: 11,99 $ Prix: 10,79 $ Vous économisez: 1,20 $ (10%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Mini scie circulaire POPOMAN 20V 4-1 / 2 ″ avec batterie 2.0Ah

Scie circulaire sans fil, Mini scie circulaire POPOMAN 20V 4-1 / 2 “avec batterie 2.0Ah, chargeur rapide 1H… Prix courant: 89,99 $ Prix: 69,99 $ Vous économisez: 20,00 $ (22%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Paquet de 10 sacs de congélation étanches

Sacs de rangement réutilisables – Paquet de 10 sacs de congélation étanches (2 sacs de gallons réutilisables + 4 sacs réutilisables sans BPA… Prix courant: 14,99 $ Prix: 12,99 $ Vous économisez: 2,00 $ (13%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Chargeur portable Power Bank 25800mAh

Chargeur portable Power Bank 25800mAh Pack de batterie externe de grande capacité Double port de sortie avec… Prix courant: 25,95 $ Prix: 20,35 $ Vous économisez: 5,60 $ (22%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Bouteille d’eau AOMAIS gallon avec marqueur de temps de motivation

Bouteille d’eau Aomais Gallon avec marqueur de temps de motivation, grande 128 oz, étanche, bouche large,… Prix courant: 19,99 $ Prix: 14,99 $ Vous économisez: 5,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Webcam d’ordinateur USB en streaming HD 1080P

Webcam avec microphone, webcam d’ordinateur USB en streaming HD 1080P [Plug and Play] [30fps] pour PC V… Prix courant: 34,99 $ Prix: 27,99 $ Vous économisez: 7,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Panier cadeau Noix de Noël

Panier-cadeau Noix des Fêtes – Cadeaux gastronomiques Livraison de choix – Noël, fête des mères et des pères… Prix courant: 36,95 $ Prix: 27,95 $ Vous économisez: 9,00 $ (24%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Les meilleures offres du jour

1 Endoscope sans fil DEPSTECH, inspection d’endoscope WiFi étanche IP67 2.0 mégapixels HD Snake…



2 Endoscope sans fil, caméra d’inspection DEPSTECH Upgrade 5.0MP HD, caméra de visée avec lumière, 16 po…



3 prise intelligente, mini prise Wi-Fi Gosund fonctionne avec Alexa, Google Home, aucun concentrateur requis, télécommande…



4 Drone FPV Potensic Elfin avec caméra 2K pour enfants, positionnement du flux optique, vidéo en direct RC Quadc…



Suivez @.Deals sur Twitter pour vous tenir au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.