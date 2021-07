Prime Day 2021, le plus grand événement de vente jamais organisé pour les vendeurs de PME en Inde, selon Amazon

Amazon a déclaré que plus de 70% des nouveaux membres Prime ont fait leurs achats en dehors des 10 premières villes. (Photo : REUTERS)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Alors qu’Amazon, Flipkart, propriété de Walmart et d’autres sociétés de commerce électronique, envisagent des règles de commerce électronique plus strictes, la société de commerce électronique basée aux États-Unis en Inde a assisté à son Prime Day cette année comme le plus grand événement de vente jamais organisé pour ses petites et moyennes entreprises. vendeurs commerciaux (PME) dans le pays. Amazon a déclaré que 1 26 003 vendeurs de PME, dont des artisans, des tisserands, des femmes entrepreneurs, des startups et des marques, ainsi que des magasins de quartier hors ligne locaux ont participé à plus de deux semaines de préparation et à 48 heures (26-27 juillet) de Prime Day. La société a ajouté que 1 230 vendeurs ont enregistré leurs ventes quotidiennes les plus élevées jamais enregistrées, tandis que près de 25 % de ventes supplémentaires de vendeurs ont dépassé 1 crore de roupies par rapport au Prime Day de l’année dernière.

« Les membres Prime ont effectué leurs achats dans plus de 126 000 PME et magasins parmi plus de 6 800 codes PIN, ce qui en fait les ventes les plus importantes jamais réalisées pour les PME sur Amazon.in. Nous sommes également ravis que le mois précédant Prime Day soit devenu la meilleure période d’audience de Prime Video, établissant fermement que l’Inde aime la livraison gratuite et rapide, les achats exclusifs et les avantages numériques offerts par Prime », a déclaré Akshay Sahi, directeur – Prime and Fulfillment Experience , Amazon India dans un communiqué. La société a ajouté plus de 70% des nouveaux membres Prime achetés en dehors des 10 premières villes, notamment des villes comme Ananthnag (Jammu-et-Cachemire), Bokaro (Jharkhand), Tawang (Arunachal Pradesh), Mokokchung (Nagaland), Hoshiapur (Punjab), Nilgiris (Tamil Nadu), Gadag (Karnataka) et Kasargod (Kerala).

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Amazon Seller Services – la branche marketplace de la société avait signalé une augmentation de 42% de ses revenus et une augmentation de 3% des pertes pour l’exercice 2019-2020 par rapport à l’exercice 2018-19 précédent. Les revenus d’Amazon s’élevaient à 11 028 crores de Rs, contre 7 777 crores de Rs en FY19, tandis que la perte nette est passée de 5 685 crores de Rs en FY19 à 5 849 crores de Rs en FY20. Selon un rapport de ., Amazon.com avait déposé mercredi un recours auprès de la Cour suprême de l’Inde contre l’ordonnance de la Haute Cour du Karnataka autorisant la poursuite d’une enquête antitrust contre la société et Flipkart, même si Flipkart avait également fait appel devant le tribunal suprême contre le La commande de Karnataka HC sur la même sonde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.