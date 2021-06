Prime Day a une tonne d’accessoires mobiles en vente

Eric Zeman / Autorité Android

Les accessoires mobiles deviennent rapidement une partie essentielle de l’expérience smartphone. Nous avons tous besoin de chargeurs supplémentaires, de stations de charge, de banques d’alimentation, de cartes microSD, d’écouteurs sans fil et de nombreux autres accessoires, mais le coût peut rapidement s’accumuler. Il n’y a pas de meilleur moment pour faire vos achats d’accessoires que pendant Amazon Prime Day ! Ce sont quelques-unes des meilleures offres Amazon Prime Day que vous pouvez obtenir pour les accessoires mobiles.

Lire la suite: Les meilleures offres Amazon Prime Day | Les meilleurs accessoires de téléphone

Économisez jusqu’à 35 % avec la manette de jeu mobile Razer Kishi

Oliver Cragg / Autorité Android

Si vous cherchez à acheter une carte microSD, c’est le meilleur moment pour le faire avec ces excellentes offres sur les cartes microSD Sandisk. La plus grande remise (46%) est disponible avec la version 400 Go, ce qui ramène son prix à seulement 37,99 $. Pour couvrir tous vos besoins de stockage, vous pouvez également obtenir 42% de réduction sur l’option 1 To, au prix de 132,99 $ pour Prime Day. Sandisk couvre l’éventail des options de stockage, à partir de 32 Go jusqu’à 1 To. Il existe également différents niveaux d’économies avec les autres variantes de stockage.

Voir plus : Les meilleures cartes microSD que vous pouvez obtenir

Les chargeurs et câbles Anker sont disponibles avec des remises décentes

Robert Triggs / Autorité Android

Anker est la référence pour tous ceux qui recherchent des accessoires de charge tiers, et vous bénéficiez de bonnes affaires le Prime Day cette année. Le chargeur USB-C Anker 65W est assez bon pour charger rapidement les smartphones et tous les ordinateurs portables qui utilisent la charge USB-C. Vous aurez peut-être également besoin d’un câble USB-C pour l’accompagner. La bonne nouvelle est que vous pouvez obtenir les câbles Anker Powerline III USB-C vers C à un prix inférieur. Si vous cherchez à charger plus que votre téléphone, la multiprise Anker est faite pour vous. La station de charge est livrée avec deux ports USB-A, un port USB-C PD et 2 prises secteur.

Voir également: Le meilleur guide des accessoires de charge | Les meilleurs chargeurs muraux

Économisez 30% sur les supports de téléphone de voiture iOttie

Edgar Cervantes / Autorité Android

iOttie offre 30% de réduction (réduction appliquée à la caisse) avec ses derniers supports de téléphone de voiture. L’Aivo Connect vous permet de charger sans fil n’importe quel smartphone compatible Qi et est également livré avec Alexa intégré pour vous permettre d’utiliser des commandes vocales pendant la conduite. Si vous n’avez pas besoin d’une recharge sans fil, l’iOttie Easy One Touch Connect Pro est livré avec l’assistant vocal et le téléphone passe automatiquement en mode automatique pour permettre une conduite mains libres en toute sécurité. Enfin, si vous recherchez un support de téléphone de voiture traditionnel sans cloches ni sifflets, l’iOttie Easy One Touch 5 est la meilleure solution et est également le moins cher du lot. Les trois options vous permettent de placer le support sur le tableau de bord ou le pare-brise.

Plus d’options: Les meilleurs supports de téléphone de voiture que vous pouvez obtenir en 2021

Les chargeurs sans fil de Samsung sont jusqu’à 51% de réduction