Prime Day commence lundi – mais ces incroyables offres Prime Day commencent maintenant – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Nous avons compté les jours jusqu’au Prime Day toute la semaine, et maintenant nous sommes enfin dans la dernière ligne droite. C’est vrai, chasseurs de bonnes affaires, le Prime Day 2021 n’est plus qu’à trois jours ! Amazon a annoncé qu’il y aura plus de 2 millions d’offres disponibles pour les abonnés Prime dans le monde cette année lorsque l’action commencera le 21 juin. Bien sûr, c’est d’Amazon dont nous parlons ici, donc vous savez qu’il y a déjà une tonne de super offres disponibles dès maintenant. Les faits saillants incluent super-populaire Mini prises intelligentes Wi-Fi Esicoo en vente pour seulement 4,24 $ chacun, le best-seller d’Apple AirPods Pro au prix le plus bas d’Amazon de 2021 (et des offres sur tous les autres modèles d’AirPods), 20% de réduction sur Fire TV Stick 4K tout le monde aime tellement, une vente incroyable qui tranche l’incroyable nouveauté Projecteur home cinéma portable YABER Pro V7 à seulement 249,99 $ au lieu de 600 $, 200 $ Casque Beats Solo3 pour 124,99 $, superbe réel boucles d’oreilles en diamant que les acheteurs d’Amazon ne peuvent s’empêcher de délirer pour 59,90 $ et bien plus encore.

Il ne fait aucun doute que ces accords sont tous formidables. Mais avec Prime Day 2021 dans quelques jours, Amazon a réservé toutes les remises les plus importantes aux abonnés Prime.

Meilleure offre du jour Comment ces nouvelles mini-prises intelligentes sur Amazon ne coûtent-elles que 4,24 $ chacune ?! Prix ​​catalogue : 21,96 $ Prix : 16,97 $ Vous économisez : 4,99 $ (23%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Avant d’aborder les offres actuelles d’Amazon sur ses produits Fire TV et Echo les plus populaires, nous devons rappeler à nos lecteurs qu’il existe un moyen de participer à toute l’action cette semaine et le Prime Day sans payer un centime pour Prime. Tant que vous êtes un nouvel abonné, vous pouvez marquer un essai gratuit de 30 jours d’Amazon Prime à l’heure actuelle! De cette façon, vous pouvez acheter toutes les premières offres Prime Day cette semaine ainsi que toutes les offres folles Prime Day la semaine prochaine. Vous bénéficierez également de la livraison express gratuite, du streaming Prime Video gratuit et de tous les autres avantages associés à un abonnement Prime.

Une fois que vous êtes prêt à vous lancer dans l’action, il est temps de jeter un coup d’œil aux meilleures offres Prime Day d’Amazon que vous pouvez obtenir dès maintenant avant même le début du Prime Day.

Vérifier cette page spéciale Amazon et vous verrez une multitude de remises importantes sur des produits populaires disponibles uniquement pour les abonnés Prime. Cependant, il y a beaucoup de choses à explorer sur cette page, nous voulions donc être sûrs de présenter les meilleures offres pour vous ici même. Et il s’avère que toutes les bonnes affaires d’avant Prime Day se répartissent en deux gammes d’appareils Amazon : Fire TV et Echo.

D’abord et avant tout, rien n’est aussi populaire parmi nos lecteurs en ce moment que le Écho automatique, qui ajoute Alexa mains libres à votre voiture. Il se vend normalement 50 $, mais est actuellement en vente à un prix historiquement bas de seulement 14,99 $. A quel point c’est fou ?! Mais attendez, car cela devient encore plus fou. Au lieu de simplement obtenir l’Echo Auto, vous pouvez marquer un Echo Auto avec 6 mois d’Amazon Music Unlimited. Cet ensemble se vend 98 $, mais pour le moment, Amazon le propose au même prix de seulement 14,99 $. On ne peut vraiment pas y croire !

Echo Auto – Alexa mains libres dans votre voiture avec votre téléphone Prix courant : 49,99 $ Prix : 14,99 $ Vous économisez : 35,00 $ (70 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Echo Auto et 6 mois d’Amazon Music Unlimited GRATUIT Prix catalogue : 24,99 $ Prix : 14,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (40 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Si vous recherchez d’autres offres intéressantes sur les appareils Echo, nous vous proposons deux coupons Prime Day anticipés. Utilisez le code PDDOT2PK à la caisse lorsque vous en achetez deux Points d’écho et vous obtiendrez le deuxième Echo Dot gratuitement. Vous pouvez également économiser 80 $ à l’achat de deux Écho haut-parleurs avec le code promo ÉCHOPRIME.

En plus de cela, les 80 $ Écho Show 5 est en vente au prix le plus bas de 44,99 $, et de nombreuses offres groupées Echo Show sont également disponibles.

N’oublions pas non plus les offres d’écouteurs d’Amazon ! Les 120 $ Bourgeons d’écho sont en vente pour 79,99 $ avant le Prime Day 2021, ou vous pouvez passer au 140 $ Echo Buds avec étui de recharge sans fil pour 99,99 $. De plus, vous pouvez obtenir 6 mois d’Amazon Music Unlimited gratuits avec l’un ou l’autre accord !

Ensuite, en plus de tout cela, vous avez tout un tas d’offres exceptionnelles sur Fire TV à vérifier dès maintenant.

Tout d’abord, vous pouvez obtenir le Pack Fire TV 4K Essentials qui comprend un Fire TV Stick 4K, un couvercle de télécommande rouge et un câble d’alimentation USB pour seulement 55,97 $ au lieu de 83 $. Ou si vous utilisez le service de jeux Luna d’Amazon, vous pouvez vous procurer un Pack Fire TV Stick 4K et Luna Controller pour 73,98 $ au lieu de 120 $. Si vous voulez juste un Fire TV Stick 4K à lui seul, vous pouvez en acheter un pour 39,99 $ au lieu de 50 $ même si vous n’êtes pas un abonné Prime.

Contrôleurs Luna sont également de 21 $ de réduction pour les membres Prime, ce qui mérite d’être noté.

Enfin et surtout, il existe actuellement 18 offres différentes sur les téléviseurs intelligents Fire TV Edition ! Les prix commencent à seulement 99,99 $ pour un modèle 24 pouces et les tailles vont jusqu’à 70 pouces. Sérieusement… vous pouvez obtenir ceci téléviseur intelligent 4K massif de 70 pouces pour seulement 529,99 $ en ce moment. C’est dingue!

Jetez un œil à tout le reste des premières offres Prime Day 2021 d’Amazon ici.

Meilleure offre du jour Le tout nouveau Roku Express 4K+ vient de recevoir sa première grosse remise sur Amazon ! Prix ​​catalogue : 39,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez :10,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

