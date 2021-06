Prime Day est le moment idéal pour acheter un plus gros disque dur NAS — ne manquez pas ces offres !

Il y a deux parties pour construire un serveur NAS. Tout d’abord, le boîtier lui-même – nous avons déjà mis en évidence les meilleures offres NAS Prime Day – et une fois que vous avez réglé cela, vous devrez récupérer des disques durs à insérer dans le NAS.

Heureusement, Prime Day propose quelques offres intéressantes pour les disques durs dédiés au NAS, donc que vous achetiez un NAS pour la première fois et que vous ayez besoin de stockage ou que vous cherchiez à acheter des disques durs supplémentaires pour augmenter le stockage de votre boîtier, ce sont les meilleures affaires. J’ai des dizaines de disques durs de tous les principaux fabricants, et dans cet article, je recommande les disques que j’utilise dans mes propres boîtiers NAS depuis au moins trois ans ou plus. Ce sont essentiellement les meilleurs disques durs pour les boîtiers NAS.

Il y a un point à noter ici : les disques durs de 6 To ou plus sont encore très limités en disponibilité, vous ne trouverez donc pas ces disques en vente pour Prime Day. Cependant, si vous recherchez des disques entre 1 To et 6 To, de nombreuses offres sont disponibles dès maintenant.

Offres Seagate NAS HDD Prime Day

IronWolf de Seagate est l’étalon-or pour les disques durs NAS. Leur principale différenciation est qu’ils incluent un micrologiciel qui tient compte de la résistance aux vibrations – clé pour les boîtiers NAS conçus pour fonctionner 24h/24 et 7j/7 – et ils incluent également une garantie généreuse et un service de récupération de données.

La série IronWolf s’adresse aux utilisateurs grand public et est livrée avec une garantie de trois ans en standard, avec l’IronWolf Pro destiné aux passionnés. Ces disques ont une garantie de cinq ans et les meilleures performances de leur catégorie.

Offres WD NAS HDD Prime Day

WD fabrique BEAUCOUP de disques durs dans diverses catégories, et la série Red est destinée aux boîtiers NAS. WD a modifié la convention de dénomination de ses disques durs, la marque Red désignant désormais les disques d’entrée de gamme qui utilisent la technologie SMR. Je reste généralement à l’écart de ces lecteurs, je me concentre donc plutôt sur les lecteurs Red Plus et Red Pro pour ce post.

WD a également des disques durs en bleu, vert et une multitude d’autres notations, mais ces disques ne sont pas conçus pour fonctionner 24h/24 et 7j/7 sur un serveur NAS. Vous payez un supplément pour les disques rouges, et c’est parce qu’ils ont un micrologiciel qui garantit leur stabilité dans les charges de travail NAS quotidiennes.

Disque dur NAS Western Digital 1 To Red Plus | 19% de réduction sur Amazon



Si vous cherchez à économiser de l’argent, le WD Red Plus est une alternative robuste aux disques IronWolf. Ces disques utilisent la même technologie CMR que Seagate, incluent une garantie de trois ans, vont jusqu’à 5 400 tr/min et ont une autonomie de 1 million d’heures MTBF ainsi que 1280 To/an.

48 $ sur Amazon

Disque dur NAS Western Digital 2 To Red Plus | 21% de réduction sur Amazon



Cette option de 2 To vous offre un peu plus de flexibilité en termes de stockage, et son prix abordable en fait une recommandation facile. Vous obtenez le même ensemble de fonctionnalités que le lecteur de 1 To, mais avec le double de stockage, vous n’avez pas à vous soucier de manquer d’espace pour stocker votre collection multimédia ou vos photos.

63 $ sur Amazon

Disque dur NAS Western Digital 6 To Red Plus | 24% de réduction sur Amazon



Le disque dur 6 To Red Plus de WD atteint l’équilibre idéal entre prix abordable et ensemble de fonctionnalités. Il coûte un peu plus du double de celui de deux disques de 2 To, mais vous obtenez ici 6 To de stockage et le disque tourne à 5 700 tr/min, ce qui le rend légèrement plus rapide dans les charges de travail quotidiennes.

130 $ sur Amazon

Disque dur NAS Western Digital 6 To Red Pro | 22% de réduction sur Amazon



Avec la série Red Pro, WD offre un niveau de performances similaire à celui des disques IronWolf Pro, mais vous obtenez ici un prix plus abordable. Ce disque de 6 To tourne à 7 200 tr/min, est accompagné d’une garantie de cinq ans, d’une charge de travail de 300 To/an et d’une résistance aux vibrations intégrée au micrologiciel qui le rend idéal pour les boîtiers NAS.

160 $ ​​sur Amazon

