Prime Day vient de commencer tôt pour les écouteurs à réduction de bruit Sony – .

Plus vendu AirPods Pro et AirPods 2 font partie des deux options de casque les plus populaires parmi nos lecteurs. Cela ne sera certainement pas aussi surprenant, car ils font actuellement partie des écouteurs les plus populaires au monde. Un autre facteur contributif est qu’ils sont tous deux actuellement réduits aux prix les plus bas de 2021 sur Amazon. Si vous voulez des écouteurs circum-auriculaires, cependant, la seule option d’Apple est le nouveau AirPods Max et ils sont beaucoup trop chers pour de nombreux acheteurs.

Que vous soyez un audiophile ou simplement un utilisateur régulier à la recherche d’une autre option pour les écouteurs ANC supra-auriculaires qui ne coûtent pas 550 $, Amazon propose actuellement une vente incroyable que vous devez savoir. Pour faire court, Prime Day 2021 vient de commencer tôt pour les écouteurs Sony, avec des prix commençant à seulement 128 $ pour le Casque sans fil à réduction de bruit Sony WHCH710N qui se vendent normalement à 200 $!

Il va sans dire que Sony est le roi des écouteurs sans fil à réduction de bruit époustouflants. Nous ne voyons vraiment pas que cela changera de sitôt. La plupart des critiques semblent convenir que d’autres entreprises se sont rapprochées, mais on pense toujours que Sony offre le mélange le plus impressionnant de qualité sonore et de technologie d’annulation du bruit.

Et aujourd’hui, Amazon propose une offre fantastique sur les écouteurs Sony ANC que vous devez absolument vérifier.

La vente démarre avec 200 $ Casque sans fil à réduction de bruit Sony WHCH710N qui sont l’option d’entrée de gamme de Sony. Il peut sembler étrange de penser aux écouteurs à 200 $ comme «d’entrée de gamme», mais ils offrent en fait une valeur incroyable par rapport aux modèles plus chers de Sony. Quiconque les a essayés conviendrait probablement qu’il s’agit d’une bonne affaire à 200 $, mais vous ne paierez pas autant pour le moment. Rendez-vous sur Amazon et vous pourrez en acheter une paire pour seulement 128 $!

Vous trouverez également des prix bas de tous les temps sur les écouteurs haut de gamme de Sony en ce moment. Les 250 $ Casque sans fil à réduction de bruit Sony WHXB900N pack un certain nombre de mises à niveau par rapport au WHCH710N. Les exemples incluent les commandes tactiles et la prise en charge de l’assistant vocal, et ils sont en vente aujourd’hui au prix de 198 $.

Et bien sûr, lorsque la plupart des gens pensent aux écouteurs Sony ANC, ils pensent au Sony WH1000XM4 modèle qui est fondamentalement la meilleure paire d’écouteurs antibruit de la planète. Ils se vendent 350 $, mais si vous vous rendez sur Amazon en ce moment, vous pouvez en marquer une paire pour 278 $. Cela correspond au prix le plus bas d’Amazon depuis le Black Friday de l’année dernière!

On ne sait pas combien de temps ces offres vont durer, alors profitez-en maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Annulez le monde grâce à la suppression intelligente du bruit L’annulation du bruit détecte automatiquement votre environnement grâce à la technologie Dual Noise Sensor Écoute longue durée avec jusqu’à 35 heures d’autonomie et chargement rapide Compatibilité des téléphones intelligents pour les appels mains libres et utilisation avec votre assistant vocal

Ressentez la puissance des basses supplémentaires Technologie de suppression de bruit numérique de niveau supérieur Profitez de la commodité des appels mains libres grâce au microphone intégré et à la connectivité Bluetooth Obtenez jusqu’à 30 heures d’autonomie de la batterie

Suppression du bruit à la pointe de l’industrie avec la technologie Dual Noise Sensor Musique de niveau supérieur avec Edge-AI, co-développée avec Sony Music Studios Tokyo Jusqu’à 30 heures d’autonomie avec charge rapide (10 minutes de charge pour 5 heures de lecture) Commandes du capteur tactile pour mettre en pause / lire / sauter des pistes, contrôler le volume, activer votre assistant vocal et répondre aux appels téléphoniques

