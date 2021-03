Prime du marché gris très peu fiable, non pertinente; vérifier ces 2 choses lors de la demande d’introduction en bourse | ENTRETIEN

Devarsh Vakil, directeur adjoint de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities a déclaré que lors d’une demande d’introduction en bourse, il faut garder à l’esprit que les cotations des primes sur le marché gris sont très peu fiables.

Avec une vague d’introductions en bourse en mars, ce mois-ci a été chargé pour Dalal Street. Mais alors que certaines offres publiques initiales ont apporté une aubaine pour les investisseurs, d’autres ont déçu les attributaires, révélant grossièrement la déconnexion avec les primes du marché gris en vigueur. Par exemple, les Easy Trip Planners récemment listés se sont abonnés 159 fois et citaient une forte prime sur le marché gris. Mais le jour de ses débuts, il s’est inscrit à un niveau plus faible que prévu. Alors, comment un investisseur doit-il étudier une entreprise avant de postuler à son introduction en bourse? Devarsh Vakil, responsable adjoint de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities, a déclaré à Surbhi Jain de Financial Express Online que lors d’une demande d’introduction en bourse, il faut garder à l’esprit que les cotations des primes du marché gris sont très peu fiables et peu pertinentes pour les investissements à long terme. Pour le nouvel exercice, Devarsh Vakil estime que les actions du métal ont encore plus d’avantages. Il convient également de se pencher sur le secteur des PSU, car les progrès en matière de désinvestissement et de privatisation pourraient maintenir ce secteur sous les feux de la rampe au cours du nouvel exercice.

1. Avec autant d’introductions en bourse en mars, pensez-vous que la prime sur le marché gris devrait être prise en compte lors de la candidature?

Qu’il s’agisse d’un nouvel investissement sur le marché secondaire ou d’une demande d’introduction en bourse, il convient de considérer trois paramètres: le potentiel de croissance de l’entreprise, la qualité de la gestion et la santé financière et l’évaluation. Les cotations des primes du marché gris sont très peu fiables et peu pertinentes pour les investissements à long terme.

2. Où voyez-vous Sensex, Nifty et Bank Nifty au cours du nouvel exercice, en gardant à l’esprit la hausse des cas de COVID, les rendements obligataires et la campagne de vaccination en cours?

Après avoir souffert du ralentissement induit par la pandémie de Covid-19, l’activité économique reprend lentement et devrait se redresser fortement au cours de l’exercice 2021-2022. La Banque de réserve de l’Inde a maintenu une politique monétaire souple et a bien réussi à maintenir le coût d’emprunt à un niveau relativement bas pour les entreprises indiennes. Le gouvernement a décidé de soutenir la croissance du PIB en prévoyant des dépenses d’investissement plus élevées dans le budget de l’Union. Nous pensons que ce nouveau cycle de croissance économique durera quelques années.

Alors qu’une plus grande partie de la population se fait vacciner contre le Covid-19, la reprise économique s’accélérera. Les investisseurs anticipent la croissance future des bénéfices et les actualisent à l’avance en les évaluant à un taux d’intérêt approprié. Les marchés mondiaux ont récemment subi une correction en raison d’un pic des rendements obligataires américains (plus de 50 pb depuis fin janvier). Les actions à forte croissance semblaient vulnérables par rapport aux actions cycliques et de valeur. Tous les marchés haussiers passent par de nombreuses petites et grandes corrections en cours de route. Il y a encore plus de place pour les indices de référence à corriger, mais nous pensons que les marchés boursiers indiens vont plus haut grâce à la croissance des bénéfices à long terme.

3. Pensez-vous que l’élan des midcaps et des petites capitalisations se poursuivra au prochain exercice et pourquoi?

Les sociétés à moyenne capitalisation et à petite capitalisation bénéficieront de coûts de financement plus faibles et d’un cycle économique de reprise. Des perspectives de croissance commerciale plus élevées et une meilleure rentabilité ont incité les investisseurs à rechercher des opportunités dans le domaine des moyennes et petites capitalisations. En ce qui concerne les valorisations, les mid-caps sont désormais aussi chères que les grandes capitalisations. Par conséquent, les rendements seront modérés et conformes à la croissance des bénéfices.

4. Quels sont vos secteurs surpondérés et sous-pondérés pour l’exercice 22 et pourquoi?

Les secteurs de la pharmacie et des technologies de l’information sont les leaders de ce rallye. Les politiques gouvernementales comme Atma-Nirbhar Bharat et les programmes PLI offrent des opportunités uniques aux entreprises manufacturières de développer leurs activités. Nous pensons que les métaux ont encore plus d’avantages. PSU en tant que thème sera à l’honneur cette année sur la base des progrès en matière de désinvestissement et de privatisation. Les secteurs des banques et de l’automobile peuvent avoir des difficultés à progresser sensiblement et sous-performer pendant un certain temps.

5. Quels facteurs stimuleraient les marchés boursiers et quels sont les principaux risques?

Les cours des actions sont esclaves des bénéfices. Les investisseurs anticipent la croissance future des bénéfices et les actualisent à l’avance en les valorisant à un niveau approprié. Contraction de la liquidité mondiale due à l’inversion de l’assouplissement quantitatif (QE) par les banques centrales; une augmentation plus rapide que prévu de l’inflation obligera les décideurs à relever les taux d’intérêt. Si les rendements obligataires augmentent substantiellement par rapport aux niveaux actuels, cela pourrait être la cause des marchés boursiers. De nombreux fonds de pension et fonds de dotation rachètent leurs fonds des marchés boursiers et les placent en obligations. En dehors de cela, en Inde, nous avons l’incertitude supplémentaire de la mousson et des prochaines élections à l’Assemblée.

