Prime Gaming propose trois jeux d’aventure LucasArts classiques cet été

Amazon a annoncé aujourd’hui qu’il offrirait une série de jeux LucasArts classiques à ses utilisateurs Prime tout au long de l’été. Au total, Amazon offrira trois jeux aux utilisateurs Prime : The Secret of Monkey Island : Special Edition le 1er juillet, Indiana Jones and the Fate of Atlantis le 1er août et Sam & Max : Hit the Road le 1er septembre.

Les trois jeux sont des jeux d’aventure avec le style de jeu classique pointer-cliquer. Secret of Monkey Island: Special Edition est une version mise à jour du titre avec une nouvelle partition et un nouveau design artistique. Fate of Atlantis devrait nous retenir jusqu’à ce que nous obtenions ce jeu Indiana Jones Bethesda qui est en préparation. Il s’agit du deuxième titre de Sam & Max à sortir cet été, car le jeu VR du duo This Time It’s Virtual devrait être lancé très bientôt.

Au cas où vous ne le sauriez pas déjà, l’un des avantages de Prime Gaming est que vous obtenez des jeux gratuits tous les mois, ainsi que divers autres avantages dans le jeu. Amazon annonce généralement les jeux sur une base mensuelle. Par conséquent, échelonner les jeux sur plusieurs mois est un événement spécial.

Ces jeux seront proposés en plus des jeux gratuits qui seront disponibles pour les membres Prime tout au long du mois de juillet. Amazon a annoncé que sa gamme Prime Gaming de juillet comprendra Batman: The Enemy Within, Rad, The Wanderer: Frankenstein’s Curse, Tales of the Neon Sea, Automachef et Portal Dogs.

Les titres classiques de LucasArts ont fait un retour sur divers services d’abonnement aux jeux, y compris Prime Gaming. En octobre dernier, Tim Schafer de Double Fine a annoncé que les versions remasterisées de plusieurs jeux LucasArts classiques – Grim Fandango Remastered, Day of the Tentacle Remastered et Full Throttle Remastered – arriveraient sur Xbox Game Pass.