Prime non liée à la productivité pour les employés du gouvernement central : 30 jours de salaire en tant que prime ad hoc non PLB annoncée

Image représentative

Prime non liée à la productivité (prime ad hoc) pour les employés de l’administration centrale : Le gouvernement central a approuvé l’octroi d’une prime non liée à la productivité (prime ad hoc) équivalant à 30 jours d’émoluments pour 2020-2021 aux employés de l’administration centrale du groupe « C » et à tous les employés non répertoriés du groupe « B », qui ne sont couverts par aucun programme de bonus lié à la productivité.

Selon le ministère des Finances, le plafond de calcul pour le versement de la prime ad hoc sera des émoluments mensuels de Rs 7000 tels que révisés le 01-04-2014.

« Le paiement d’une prime ad hoc en vertu de ces ordonnances sera également admissible aux employés éligibles des Forces para-militaires centrales et des Forces armées. Les commandes seront réputées être étendues aux employés de l’administration du territoire de l’Union qui suivent le modèle d’émoluments du gouvernement central et ne sont couverts par aucun autre régime de bonus ou à titre gracieux », a déclaré le ministère des Finances (DoE) dans une note de service aujourd’hui (18 octobre).

Selon le DoE, la prestation sera admissible sous réserve des conditions suivantes :

1. Seuls les salariés qui étaient en service au 31-3-2021 et qui ont rendu au moins six mois de service continu au cours de l’année 2020-21 seront éligibles au versement de la prime ad hoc.

Un paiement au prorata sera admissible aux salariés éligibles pour une période de service continu au cours de l’année de six mois à une année complète, la période d’éligibilité étant prise en fonction du nombre de mois de service (arrondi au nombre de mois).

2. Le montant de la prime ad-hoc sera calculé sur la base des émoluments moyens/plafond de calcul, selon le plus bas des deux.

Pour calculer le Non-PLB (Bonus Ad-hoc) pour une journée, les émoluments moyens dans une année seront divisés par 30,4 (nombre moyen de jours dans un mois).

Celui-ci sera, par la suite, multiplié par le nombre de jours de bonus accordés.

Par exemple, en prenant le plafond de calcul des émoluments mensuels de Rs. 7000 (lorsque les émoluments moyens réels dépassent Rs. 7000), le bonus ad hoc pour trente jours serait Rs 7000 × 30/30,4 = Rs 6907,89 (arrondi à Rs.6908.

3. La main-d’œuvre occasionnelle qui a travaillé dans les bureaux après une semaine de 6 jours pendant au moins 240 jours par an pendant 3 ans ou plus (206 jours par an pendant 3 ans ou plus dans le cas des bureaux observant la semaine de 5 jours), seront éligibles pour ce paiement non-PLB.

Le montant du bonus ad-hoc payable sera (Rs 1200 × 30/30.4 = Rs.1184.21 (arrondi à Rs.1184).

Dans les cas où les émoluments réels tombent en dessous de Rs.1200 par mois, le montant sera calculé sur les émoluments mensuels réels.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.