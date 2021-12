Prime Video dévoile un teaser épique pour la finale de la saison

La roue du temps termine sa première saison cette semaine, et il semble que la finale sera son meilleur épisode à ce jour. Amazon Prime Video a publié lundi un teaser de 30 secondes pour l’épisode 8, « L’œil du monde », donnant aux fans un aperçu de ce qui va suivre. Si vous attendiez de regarder l’émission en rafale en une seule fois, le moment est venu de commencer.

Avertissement juste : il y a des spoilers pour La roue du temps à venir. Le teaser montre des plans incroyables de l’épisode 8 qui ont une portée aussi épique que tout ce que les fans d’adaptation fantastique ont jamais vu dans la Terre du Milieu, Westeros ou ailleurs. Il semble que Fades (Myrdraal) jouera un rôle actif en commandant des hordes de Trollocs dans cet épisode, assiégeant un mur de plusieurs étages. Nous voyons également une ligne de cavalerie montée chargeant à travers le Fléau, dirigée par Lord Agelmar (Thomas Chaanhing), laissant entendre que les Borderlanders verront de l’action avant la fin de la saison.

Le plus excitant pour les fans, cependant, est peut-être un aperçu de Barney Harris dans le rôle de Mat Cauthon. Il apparaît momentanément alors qu’une voix d’homme dit : « Vous aurez tous les cinq un rôle à jouer. Après la disparition surprenante de Mat dans l’épisode 6 et son absence pour tout l’épisode 7, certains fans ont prédit que nous ne le reverrions plus avant la saison 2.

C’est en partie parce que Harris est le seul acteur principal qui ne reviendra pas pour la saison 2. En septembre, il a été annoncé que Harris avait quitté la série et que l’acteur Dónal Finn reprendrait son rôle. De nombreux fans sont déçus, s’étant attachés à la représentation par Harris du filou préféré des fans, ils seront donc ravis de le voir au moins une fois de plus.

La roue du temps a été renouvelée pour une deuxième saison en mai, bien avant la première de la série. Cela a permis aux acteurs et à l’équipe de se mettre directement au travail sur le nouvel opus après la conclusion de la saison 1, qui a été filmée jusqu’à la dernière minute en raison des retards de COVID-19. Selon The Prague Reporter, le tournage de la saison 2 a commencé en juillet et devrait se poursuivre jusqu’en février 2022.

La roue du temps a été généralement bien accueillie jusqu’à présent, de nombreux fans ayant commenté en ligne qu’ils retenaient leur jugement sur certains changements dans les livres ou les descriptions d’événements jusqu’à la fin de la finale de la saison. Le vendredi 24 décembre, ils auront leur chance, et il ne semble pas qu’ils seront déçus.