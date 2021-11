Prime Video permet désormais aux utilisateurs de partager des clips de films et d’émissions de télévision

Amazon a annoncé jeudi une mise à jour de l’application de streaming Prime Video sur iOS. Désormais, les utilisateurs pourront partager de courts clips de contenu Amazon Prime Video sur les réseaux sociaux, ce qui n’est pas possible sur presque tous les services de streaming payants.

Comme l’a noté The Verge, la nouvelle fonctionnalité de partage de vidéos sera d’abord disponible pour les utilisateurs d’iOS, qui trouveront désormais un bouton « Partager un clip » lorsqu’ils regarderont un film ou une émission de télévision.

En un seul clic, l’application Amazon Prime Video générera un court clip de 30 secondes du moment que vous regardez – et ce clip peut être ajusté manuellement par l’utilisateur. Une fois le clip prêt, il peut être partagé via iMessage, Twitter ou tout autre réseau social.

Malheureusement, l’option de partage ne sera disponible que pour certains contenus, mais il s’agit tout de même d’une énorme amélioration par rapport au fait de ne même pas pouvoir partager de captures d’écran de ce que vous regardez. La plupart des applications de streaming utilisent des protections DRM qui rendent l’écran noir lorsque vous prenez une capture d’écran ou enregistrez l’écran.

Selon Amazon, l’option de partage de clips peut déjà être trouvée lorsque vous regardez The Wilds, Invincible, Fairfax et les épisodes de la première saison de The Boys. La société promet d’activer le partage de clips pour plus de films et d’émissions de télévision à l’avenir.

