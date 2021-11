PrimeXBT apporte tous les outils de la plateforme au mobile avec la nouvelle application pour iOS

Dans le cadre de nos efforts continus pour innover sur notre plateforme de trading primée, nous avons inclus de nouveaux altcoins populaires, lancé la prise en charge multidevises avec la mise à jour V2.0 et introduit un certain nombre de fonctionnalités compétitives qui permettent aux traders de tirer pleinement parti de la volatilité qui existe sur le marché et le tout à partir d’un seul compte.

Avant aujourd’hui, de nombreuses fonctionnalités avancées de PrimeXBT étaient exclusives à la version navigateur de la plate-forme. Alors que le monde continue d’évoluer vers tous les actifs numériques, la société devient de plus en plus mobile. Pour la commodité des utilisateurs du monde entier et pour rendre nos outils avancés encore plus accessibles qu’auparavant, nous avons publié une nouvelle application iOS qui comprend la suite complète d’outils de trading PrimeXBT dans une expérience haut de gamme qui vous suit partout.

Présentation de la nouvelle application PrimeXBT pour iOS

Si vous êtes familier avec l’expérience de navigateur de bureau ou mobile PrimeXBT, vous devriez vous sentir comme chez vous avec la nouvelle application PrimeXBT pour iOS. L’apparence de l’application correspond au style et à la convivialité de la marque PrimeXBT et maintient la même approche centrée sur le client.

Avec la nouvelle application iOS, les utilisateurs peuvent créer un compte personnel, passer la vérification, effectuer des dépôts, des retraits, des transferts de compte et bien plus encore. Les utilisateurs ont également un contrôle total sur leurs positions et leur portefeuille, un accès aux graphiques des prix et au module de trading de copie de Covesting.

Les utilisateurs peuvent également s’attendre à la même expérience fiable sans surcharge du système ni temps d’arrêt du serveur, les écarts les plus serrés et une sécurité de pointe. L’application sert également de portail pour notre service client en direct 24h / 24 et 7j / 7 en plus des gestionnaires de compte personnalisés.

Les dépôts en BTC, ETH, USDT et USDC sont pris en charge, et les utilisateurs peuvent commencer à négocier des devises, des crypto-monnaies, des indices boursiers, des matières premières, etc. avec aussi peu que 5 $ sans frais cachés, le tout en déplacement.

Tutoriel pour la nouvelle application iOS PrimeXBT

Ici, nous allons faire un examen approfondi de la nouvelle application iOS native, pour aider à montrer l’interface utilisateur :

Pour commencer, les utilisateurs seront accueillis avec la page de connexion de la famille PrimeXBT. Les utilisateurs peuvent également créer un nouveau compte ou réinitialiser leur mot de passe.

Les utilisateurs seront ensuite invités à configurer un mot de passe et s’ils souhaitent configurer l’authentification de compte biométrique pour une protection supplémentaire du compte. Cela inclut la technologie iPhone entièrement cryptée et intégrée telle que Face ID ou votre empreinte digitale unique via Touch ID.

La section Accueil est similaire à la section Principale de la version de bureau et fournit un aperçu de tous les portefeuilles PrimeXBT, comptes sur marge, abonnés Covesting et bien plus encore.

Les utilisateurs peuvent également cliquer sur l’un des portefeuilles inclus et protégés avec une sécurité de niveau bancaire pour effectuer un dépôt ou un retrait vers et depuis le compte.

L’onglet Compte dans la section Commerce du site est l’endroit où les utilisateurs peuvent financer un compte sur marge via un transfert interne et afficher toutes les données pertinentes liées au solde, aux capitaux propres, à la marge et au PnL.

L’onglet Marchés de la section Commerce comprend une liste de surveillance de tous les actifs disponibles, qui peuvent être recherchés ou filtrés par forex, actifs cryptographiques ou CFD sur matières premières et indices boursiers.

Cliquer sur n’importe quel actif affichera son graphique et permettra aux utilisateurs de passer un ordre d’achat ou de vente. Les traders peuvent également activer des indicateurs techniques et modifier le délai.

La commande est plus facile que jamais, rendant l’impact de la marge, de la marge disponible et de l’allocation de la marge plus clair que l’eau.

Les traders peuvent visiter l’onglet Positions pour gérer leur portefeuille et afficher le PnL sur chaque position individuelle et paire de trading. Ici, les utilisateurs peuvent également modifier les ordres avec un ordre stop loss ou take profit, ou clôturer leurs positions.

Les utilisateurs de Covesting peuvent consulter votre portefeuille, ainsi que des informations sur vos performances actuelles.

Préparer l’expérience mobile PrimeXBT pour l’avenir

La première version de la nouvelle application iOS est publiée avec certaines limitations de fonctionnalités, mais comprend l’infrastructure permettant à nos développeurs d’améliorer régulièrement l’expérience avec les futures itérations et grâce à un support de développement continu.

Par exemple, les utilisateurs pourront surveiller entièrement leur portefeuille Covesting. Cependant, les utilisateurs ne pourront pas encore interagir avec le module Covesting pour créer une nouvelle stratégie ou suivre d’autres stratégies.

Le framework sera déployé dès le premier jour, permettant d’ajouter ces fonctionnalités dans les futures mises à jour de l’application. Le nouveau design de l’application native permettra d’accéder à tous les produits PrimeXBT, ce qui en fera le seul guichet unique disponible pour tout ce qui concerne le trading et l’investissement.

Télécharger. Qualifier. Prendre plaisir

La nouvelle application PrimeXBT pour appareils iOS est prête à être téléchargée immédiatement et est disponible en cliquant ici. Une version Android est attendue dans les mois à venir, qui prendra également en charge la suite complète d’outils de trading primés sur PrimeXBT.

Nous souhaitons demander à notre communauté d’évaluer l’application et de laisser des commentaires avec un avis. Les membres de la communauté qui signalent avec succès des bogues seront inscrits à un programme de primes de bogues, avec jusqu’à 10 000 $ de prix via des comptes financés pour les gagnants sélectionnés.

La durée du programme de bug bounty est d’un mois à compter du lancement de l’application, et les utilisateurs doivent soumettre tout bug découvert à bugbounty@primexbt.com pour examen. Veuillez noter que si le bug a déjà été signalé, aucune récompense ne sera fournie. Les récompenses seront basées sur la gravité du bug et l’ordre dans lequel il a été signalé et comprendront :

Restez à l’écoute du blog officiel PrimeXBT pour les dernières nouvelles et les mises à jour à venir de l’application iOS, ainsi que plus d’informations sur la version Android lorsqu’elle sera prête.

