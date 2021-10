PrimeXBT lance des comptes de performance Covesting pour que les utilisateurs génèrent des APY

PrimeXBT, l’une des plateformes de trading à la croissance la plus rapide offrant des devises, des crypto-monnaies, des indices boursiers, des matières premières et plus sous un même toit, a annoncé le lancement tant attendu du module Covesting Yield Account.

Covesting Yield Accounts est maintenant disponible sur PrimeXBT

Les comptes de performance Covesting rejoignent le reste de l’écosystème Covesting et une suite d’outils de trading avancés de classe mondiale sur PrimeXBT pour offrir aux utilisateurs de la plate-forme un autre moyen de générer passivement des revenus, le tout à partir d’un seul compte.

La technologie Covesting Yield Account offre un accès direct aux principaux protocoles DeFi tels que Uniswap, Compound, Curve, Yearn.Finance et autres, mais sans avoir besoin de connaissances techniques ou de connecter des portefeuilles à un échange décentralisé. Avec l’outil, les utilisateurs peuvent empiler en toute sécurité leurs actifs cryptographiques inactifs pour obtenir les meilleurs APY variables du secteur, jusqu’à 10 % dans les conditions actuelles du marché.

L’outil fournit une estimation entièrement transparente des taux APY attendus. En quelques clics seulement, les utilisateurs peuvent commencer à jalonner n’importe quel actif cryptographique stocké dans le portefeuille cryptographique sécurisé de PrimeXBT pour un revenu passif, rendant les avantages de DeFi beaucoup plus accessibles à tous.

PrimeXBT et sa feuille de route de lancement innovante

Les comptes de performance Covesting sont la dernière mise à jour d’un accord de licence en marque blanche et d’un partenariat B2B entre PrimeXBT et le développeur fintech européen sous licence Covesting. Parmi les autres innovations, citons le module de trading de copie de Covesting et le jalonnement de jetons COV, qui peuvent débloquer des utilitaires qui augmentent les taux APY lors de l’utilisation du système de comptes de rendement de Covesting.

Il ne s’agit que de la dernière version d’une gamme croissante d’actifs et de mises à jour en cours publiées en coopération entre les deux sociétés. PrimeXBT a récemment lancé sept des nouvelles crypto-monnaies les plus populaires, tandis que Covesting a effectué plusieurs mises à jour de sécurité clés pour l’allocation des marges et les mesures de performance dans son module de trading de copie.

À l’avenir, PrimeXBT et Covesting connecteront les comptes de performance Covesting à d’autres protocoles DeFi et plates-formes CeFi pour augmenter encore les rendements et améliorer la diversité sur l’ensemble du service.

À propos de PrimeXBT

PrimeXBT est une société de technologie financière primée créée en 2018, offrant une infrastructure de négociation de contrats synthétiques dans les crypto-monnaies, le forex, les indices boursiers et les matières premières. La plate-forme donne accès à une large gamme d’outils de trading tout en maintenant la sécurité, la liquidité et en permettant un environnement de trading sûr et efficace pour tout le monde. PrimeXBT propose également le module de trading de copie Covesting, qui permet aux utilisateurs de parcourir des centaines de stratégies de trading fournies par d’autres traders et de copier automatiquement leurs transactions.

À propos de Covesting

Covesting est une société mondiale de technologie financière enregistrée en vertu des lois de Gibraltar, offrant la plus large gamme de solutions logicielles pour les clients particuliers et institutionnels du monde entier. Covesting est devenue l’une des premières entreprises au monde à recevoir une licence Distributed Ledger Technology (DLT) des autorités réglementaires de Gibraltar.

