PrimeXBT lance un concours de trading !

Aujourd’hui, PrimeXBT est ravi de révéler le nouveau lancement de la plate-forme. Cela motivera une compétition amicale au sein de la communauté commerciale : le nouveau module Concours.

En particulier, ce nouvel outil passionnant de PrimeXBT permet aux utilisateurs de participer à divers concours. Négociez des fonds virtuels et battez d’autres participants, augmentant ainsi le classement du classement.

De plus, la plate-forme PrimeXBT prévoit d’héberger plusieurs concours de trading mensuels et hebdomadaires, avec de généreuses récompenses pour les utilisateurs qui affichent le ROI (retour sur investissement) le plus élevé pendant la compétition.

PrimeXBT lance le module Concours

Pour célébrer le lancement du module Contest, PrimeXBT lance également le Grand Trading Competition avec un prize pool de 100 000 $. Qui sera partagé entre les 10 traders les plus performants.

Première place : vous recevrez une récompense de 50 000 $. Crédité sur votre compte à effet de levier PrimeXBT. Immédiatement après la fin du concours Deuxième place – Vous recevrez 20 000 $ Troisième place – Vous recevrez 10 000 $ Tous les autres gagnants, selon leur classement, recevront des prix entre 500 $ et 7 000 $.

Comme mentionné ci-dessus, toutes les opérations de trading sont sans risque en utilisant des fonds virtuels, et les compétitions sont basées sur des données de marché en direct pour imiter un environnement de trading en temps réel.

Très important, aucun acompte ni frais d’inscription ne sont demandés. Tout ce que vous avez à faire pour gagner le prix est de participer au concours PrimeXBT et de battre les autres participants en affichant la meilleure performance de retour sur investissement possible.

Fait amusant, un large éventail de marchés est disponible pour négocier pendant la compétition. Qu’il s’agisse d’indices de devises, de crypto, de métaux, de pétrole ou d’actions, vous choisissez l’arme pour gagner la bataille.

Concours pour commerçants de tous niveaux

Comme l’ont montré les classements mondiaux de la plateforme de trading de copie Covesting, les traders adorent tester leurs compétences et montrer leur succès au reste du monde.

En fait, sur tous les médias sociaux et sur les forums liés à la finance et les sites de crypto-actifs, les commerçants partagent leurs profits et leurs pertes.

En particulier, le module Concours de PrimeXBT deviendra un écosystème croissant de compétitions commerciales. Là où les utilisateurs de tout niveau viennent se battre et remportent potentiellement une part du prix en récompense.

Le système d’entrée sans risque et gratuit permet aux nouveaux arrivants d’acquérir des compétences en trading et d’acquérir une formation et une expérience précieuses dans un environnement en temps réel.

Soit dit en passant, les commerçants professionnels peuvent également démontrer leur expertise plus largement et renforcer l’engagement avec leurs abonnés, tout en ayant une chance de gagner une part du prix. Divers partenaires de la plate-forme PrimeXBT peuvent également profiter du module Concours pour créer des compétitions commerciales pour leur communauté, en l’utilisant pour attirer et interagir avec leur public.

Zoom sur le module Concours de PrimeXBT

Fondamentalement, chez PrimeXBT, ils se sont mis en quatre pour rendre ce produit agréable et facile à utiliser, tout comme ils le font avec toutes les fonctionnalités qu’ils proposent. Voici un aperçu du fonctionnement pratique de ce nouvel outil.

En cliquant sur Concours dans le menu principal de la plate-forme PrimeXBT, les utilisateurs peuvent afficher tous les concours actifs et futurs. Pour participer au concours, cliquez simplement sur le bouton S’inscrire. Aucun frais d’inscription ou dépôt n’est requis pour participer au concours. La sélection d’un concours spécifique permet aux utilisateurs de voir les conditions nécessaires pour se qualifier et gagner le prix. Par exemple, certains concours peuvent avoir une exigence de volume d’échange minimum ou un nombre minimum d’offres. En attendant, sans répondre à ces exigences, vous ne serez pas éligible à un prix, même si votre performance est la plus élevée.Participer à un concours est très simple

Bref, pour participer à un concours, il suffit de suivre trois étapes simples. Une fois que vous avez trouvé un concours qui vous plaît dans la section Concours, cliquez dessus.

Cliquez sur rejoindre sur la page du concours. Vous pouvez également simplement cliquer sur Afficher dans un concours pour voir ce qui se passe à l’intérieur et voir comment font les autres concurrents avant de rejoindre. Entrez un pseudo pour chaque concours. Il montre à quoi ressemble une page de concours et vous montre toutes les informations dont vous avez besoin pour essayer d’être le meilleur trader de la compétition. Une fois que vous vous êtes inscrit, cliquez simplement sur trader pour commencer.

Cette carte de concours restera sur votre page « Mes compétences ». Vous permettant de voir facilement quand il se terminera, où il se classe et combien de personnes sont en compétition.

Ainsi, une fois le concours terminé, tous les gagnants qualifiés recevront un e-mail avec toutes les informations nécessaires pour récupérer leur prix.

C’est pour qui?

Le module PrimeXBT Contest convient à tous les types de commerçants. Et il vise principalement à améliorer les compétences commerciales de tous les participants tout en créant un environnement passionnant et attrayant.

Le tout nouveau module Contest rejoint d’autres versions récentes de la feuille de route PrimeXBT, notamment l’application iOS native, les comptes de performance Covesting et d’autres outils et fonctionnalités innovants.

En terminant, gardez un œil sur le blog officiel PrimeXBT et les plateformes de médias sociaux pour plus d’informations sur les concours PrimeXBT. Et rejoignez la Great Trading Competition aujourd’hui pour gagner une part du prize pool de 100 000 $.

Je dis au revoir avec cette phrase de Giani Versace : « C’est bien d’avoir une compétition valable, ça pousse à faire mieux. »

