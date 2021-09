PrimeXBT répertorie Solana, Cardano, Uniswap, Polkadot et d’autres actifs cryptographiques populaires

in

La plateforme PrimeXBT annonce la liste de plusieurs actifs cryptographiques connus.

PrimeXBT, une plateforme de trading multi-devises qui propose sous un même toit des devises, des crypto-monnaies, des indices boursiers, des matières premières et plus encore, a annoncé aujourd’hui le lancement de sept des plus grands actifs du marché des crypto-monnaies.

PrimeXBT ajoute ADA, DOGE, DOT, LINK, SOL, UNI et XRP

En réponse aux commentaires réguliers des clients et à la demande générale du marché, PrimeXBT a annoncé une liste de sept actifs cryptographiques à la mode, soulignant l’approche centrée sur le client de la plateforme de trading avancée.

La liste des actifs comprend Cardano, Polkadot, Solana, XRP, Chainlink, Dogecoin et Uniswap. Tous les actifs sont disponibles via une paire de trading en USD, et des actifs sélectionnés sont également disponibles pour trader le BTC.

La liste des actifs numériques populaires rejoint également Bitcoin, Ethereum et Litecoin, ainsi que les marchés traditionnels composés d’indices boursiers, de devises, de matières premières, de métaux, etc. Vous pouvez trouver une liste complète des conditions de négociation et des frais sur le site Web PrimeXBT.

« PrimeXBT pense que l’introduction d’actifs supplémentaires permet aux traders de marge et aux gestionnaires de stratégie de Covesting de mieux diversifier leurs portefeuilles et d’obtenir des rendements plus élevés », a déclaré un porte-parole de PrimeXBT.

Les nouveaux actifs cotés ajoutent plus d’avantages aux traders PrimeXBT, notamment des fonctionnalités de trading sophistiquées telles que la possibilité d’accéder aux marchés traditionnels et aux actifs cryptographiques à partir d’un seul compte, un service personnalisé avec des gestionnaires de compte dédiés, le plus haut niveau de protection des actifs, des types d’ordres avancés , des outils graphiques intégrés et le module de copie de Covesting.

L’ajout constant de nouvelles fonctionnalités et mises à jour, telles que les actifs tendance, les nouvelles devises à négocier et une interface utilisateur mise à jour, fait de l’écosystème PrimeXBT une expérience de trading complète et puissante sous un même toit.

Le prochain grand développement de la feuille de route de PrimeXBT est le lancement de Covesting Yield Accounts, qui devrait être lancé dans quelques semaines. Plus d’informations seront publiées sur le blog officiel de la société.

À propos de PrimeXBT

PrimeXBT est une société de technologie financière primée créée en 2018 offrant une infrastructure pour la négociation de contrats synthétiques pour les crypto-monnaies, les devises, les indices et les matières premières. La plate-forme donne accès à une variété d’outils de trading, qui maintiennent la sécurité, la liquidité et permettent un environnement de trading sûr et efficace. PrimeXBT propose également le module de trading de copie Covesting, qui permet aux utilisateurs d’explorer des centaines de stratégies de trading fournies par d’autres traders et de copier automatiquement leurs stratégies de trading.

