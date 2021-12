PRIMUS a annoncé une extension étendue, de 46 dates, d’un océan à l’autre de son très populaire « Un hommage aux rois » tournée, rendant hommage aux légendes du rock progressif SE RUER. « Un hommage aux rois » trouvera le trio de la région de la baie en train de jouer SE RUERl’album de 1977 « Un adieu aux rois » dans son intégralité, à la suite d’un ensemble de leur propre musique. En tant que bassiste Les Claypool Raconté Pierre roulante, la tournée consiste à rendre hommage à un groupe qui lui a tant inspiré au fil des ans.

« « Hémisphères » était mon premier concert », piscine d’argile dit en se référant à SE RUERl’album et la tournée de 1978 de . « À l’origine, nous avions toujours plaisanté sur le fait de faire « Hémisphères »… mais nous avons choisi ‘Rois’, car A) c’était le premier SE RUER disque que j’ai jamais entendu et B) il contient ‘Cygnus X-1’, qui a toujours été mon préféré SE RUER régler. Cela semble être une bonne chose à laquelle nous devons nous attaquer ; ‘2112’ semblait un peu évident. »

L’annonce fait suite au succès massif de la première étape de « Un hommage aux rois », qui a été longtemps retardée en raison de la pandémie de coronavirus. Ce n’est que le dernier d’une longue série de SE RUER-les jalons liés à PRIMUS, qui ont fait la première partie de leurs héros musicaux en 1992.

« Geddy, Alexis et Daniel avaient été des super-héros pour Larry, Herbe et moi dans notre adolescence, » piscine d’argile se souvient, « alors quand nous sommes tous devenus copains lors d’une tournée ensemble au début des années 90, nous étions plutôt ravis; en partie à cause du facteur musical geek-out mais surtout parce que les trois gars que nous avions tant admirés de loin se sont avérés être des humains vraiment formidables, terre-à-terre, et comme nous, un peu excentriques. »

Coup d’envoi à Oklahoma City avant de se frayer un chemin à travers les États-Unis, la deuxième étape de « Un hommage aux rois » comprendra également les premiers arrêts de la tournée au Canada, en commençant par deux dates à Toronto les 13 et 14 mai. SE RUER a été formé à Toronto en 1968. La deuxième étape mettra également en vedette des invités spéciaux BATAILLES, MONTAGNE NOIRE et LES ANGES NOIRS.

Une prévente spéciale, comprenant des options de surclassement VIP, sera mise en vente aujourd’hui à midi, heure locale (mardi 14 décembre). Les billets seront mis en vente au grand public ce vendredi 17 décembre à 10h heure locale. Pour plus d’informations sur la billetterie et le spectacle, visitez www.primusville.com/tour.

PRIMUS s’associera à nouveau avec On Location & CID Entertainment pour le « Un hommage aux rois » tournée pour offrir des forfaits de billets comprenant un billet premium, une invitation à une expérience de questions-réponses avec PRIMUS, des produits VIP exclusifs et plus encore. Pour plus de détails, rendez-vous à cet endroit.

PRIMUS « Un hommage aux rois » Dates de la tournée 2022 :

15 avril – Oklahoma City, OK – Le critère *



16 avril – San Antonio, TX – Majestic Theatre *



19 avril – Springfield, MO – Gillioz Theatre *



20 avril – Kansas City, MO – Grinders KC *^



22 avril – Cedar Rapids, IA – McGrath Amphitheatre *^



23 avril – Madison, WI – Le Sylvee *



25 avril – Knoxville, TN – Tennessee Theatre*



27 avril – La Nouvelle-Orléans, LA – Théâtre Saenger *^



30 avril – Huntsville, AL – Mars Music Hall, Centre Von Braun *



03 mai – Miami Beach, FL – The Fillmore *



04 mai – Saint-Pétersbourg, Floride – Théâtre Mahaffey, Duke Energy Center for the Arts *



06 mai – North Charleston, SC – North Charleston Performing Arts Centre *



07 mai – Saint Augustine, FL – L’amphithéâtre Saint Augustine *



09 mai – Nashville, TN – Ryman Auditorium *



10 mai – Fort Wayne, IN – The Clyde Theatre *



13 mai – Toronto, ON – Massey Hall +



14 mai – Toronto, ON – Massey Hall +



16 mai – Montréal, QC – L’Olympia +



17 mai – Québec, QC – Centre Vidéotron +



18 mai – Albany, NY – Palace Theatre *



20 mai – Port Chester, NY – The Capitol Theatre *



21 mai – Montclair, NJ – Wellmont Theatre *



22 mai – Huntington, NY – The Paramount *



24 mai – Washington, DC – Warner Theatre *



25 mai – Bethlehem, PA – The Wind Creek Event Center *



27 mai – Atlantic City, NJ – Borgata Hotel Casino & Spa *



28 mai – LaFayette, NY – Vergers de pommiers Beak & Skiff *



30 mai – Louisville, KY – Old Forester’s Paristown Hall *



31 mai – Grand Rapids, MI – GLC Live à 20 Monroe *



02 juin – Milwaukee, WI – Pavillon BMO Harris *^



03 juin – Saint Paul, MN – Palace Theatre *



04 juin – Winnipeg, MB – Burton Cummings Theatre for the Performing Arts +



06 juin – Regina, SK – Conexus Arts Centre – Capital Auto Theatre +



07 juin – Saskatoon, SK – Place TCU – Théâtre Sid Buckwold +



09 juin – Calgary, AB – Gray Eagle Event Centre, Gray Eagle Resort & Casino +



10 juin – Edmonton, AB – Edmonton Expo Centre +



12 juin – Vancouver, C.-B. – L’Orpheum +



14 juin – Troutdale, OR – Edgefield ~



15 juin – Redding, Californie – Redding Civic Auditorium ~



17 juin – Sacramento, Californie – Auditorium commémoratif de Sacramento ~



18 juin – Reno, NV – Grand Theatre, Grand Sierra Resort and Casino ~



19 juin – San Jose, Californie – San Jose Civic ~



21 juin – Santa Barbara, Californie – Théâtre d’Arlington ~



23 juin – Riverside, Californie – Auditorium municipal de Riverside ~



24 juin – Long Beach, Californie – Terrace Theater, Long Beach Convention & Entertainment Center ~



25 juin – Las Vegas, NV – The Theatre at Virgin Hotels Las Vegas ~^

* avec BATAILLES



+ avec MONTAGNE NOIRE



~ avec LES ANGES NOIRS



^ Les billets sont actuellement en vente pour ces représentations

Crédit photo: Randy Johnson