Prince Albert a été rejoint par des célébrités au gala de Monaco tandis que Charlene reste à l’étranger | Royale | Nouvelles

Le royal a été photographié sur le tapis rouge avec sa sœur la princesse Caroline de Hanovre, l’actrice Sharon Stone et Orlando Bloom. Caroline, princesse de Hanovre est l’aînée de Rainier III, prince de Monaco et de Grace Kelly.

Le prince Albert a également été rejoint par d’autres proches lors de l’événement, notamment le frère de Charlene, Gareth Wittstock, sa nièce Pauline Ducruet et son neveu, Andrew Casiraghi.

L’événement était organisé par la Fondation Prince Albert II de Monaco et a réuni des scientifiques et des philanthropes pour combler le fossé entre l’environnement et la santé.

L’événement comprenait une vente aux enchères d’œuvres d’art et d’objets de collection, l’argent collecté étant destiné aux initiatives de la Fondation pour lutter contre le changement climatique.

Cependant, la princesse Charlene n’a pas pu assister à l’événement.

Au lieu de cela, elle a remercié la fondation pour “un moment réussi et magique” sur sa page Instagram.

La princesse s’est rendue en Afrique du Sud à la mi-mai et est tombée malade lors d’une mission de conservation où elle a contracté une infection des oreilles, du nez et de la gorge, l’empêchant de voyager.

Charlene ne devrait pas rentrer à Monaco avant octobre après avoir subi une opération de quatre heures sous anesthésie générale.

L’état de la princesse Charlene la retenant en Afrique du Sud, la royale a raté le Grand Prix de Monaco 2021 et le dixième anniversaire de son mariage.

La princesse est également une ancienne nageuse olympique qui a déjà représenté l’Afrique du Sud aux Jeux olympiques de Sydney en 2000 mais a pris sa retraite du sport en 2007.

La princesse a rencontré son futur mari en 2000 lors de la compétition de natation Mare Nostrum à Monaco.

Elle a donné naissance à des jumeaux la princesse Gabriella et Jacques, prince héréditaire de Monaco en 2014.