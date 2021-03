Prince Albert a parlé honnêtement! Phil Dampier félicite Albert pour avoir fait honte à Meghan et Harry | Royal | Nouvelles

Le royal de Monaco, qui est le 7e cousin éloigné deux fois de la reine Elizabeth II, s’est prononcé contre le duc duchesse de Sussex et a déclaré que leur entretien avec Oprah Winfrey était tout à fait approprié. Il a fait valoir que le couple n’aurait pas dû faire part de ses préoccupations au public. En réponse aux commentaires du prince Albert, un expert royal a félicité le parent éloigné de la reine pour avoir pris la parole et reconnu que Meghan et Harry étaient « allés trop loin ».

Phil Dampier, l’un des principaux auteurs royaux, a écrit dans le Daily Express de samedi: «Bravo à Prince Albert pour avoir parlé honnêtement.

«Il a clairement le sentiment que le duc et la duchesse ont franchi une ligne quand ils ont lavé leur linge sale en public.

«Je suis sûr qu’Albert a donné son opinion en partie par affection pour la famille royale.

«Il aura sympathisé avec un jeune Harry qui, comme lui, a perdu sa mère.

«Mais il comprendra également les pressions exercées sur William qui, comme lui aussi, avait tracé son destin.

« Il comprend d’où » viennent « les Sussex, mais il pense évidemment qu’ils sont allés trop loin. »

Plus tôt cette semaine, Albert a critiqué le couple pour s’être prononcé publiquement contre la famille royale.

Mais il a dit qu’il comprenait certaines des préoccupations des Sussex.

Malgré ses inquiétudes, Albert a souhaité à Meghan et Harry tout le meilleur alors qu’ils forgent leur nouvelle vie aux États-Unis et en dehors de la famille royale.

Il a dit: « Je lui souhaite le meilleur.

« C’est un monde difficile là-bas et j’espère qu’il pourra avoir le jugement et la sagesse nécessaires pour faire les bons choix. »

Meghan et Harry ont fait un certain nombre d’allégations incendiaires dans leur entretien informel avec Oprah Winfrey, qui a été diffusé plus tôt ce mois-ci.

Le couple a accusé un membre anonyme de la famille royale de racisme et a affirmé que Meghan n’était pas soutenue par le cabinet lorsqu’elle se sentait suicidaire.

Meghan a déclaré à Oprah: « Au cours de ces mois où j’étais enceinte, il y avait des inquiétudes et des conversations sur la couleur de sa peau à sa naissance. »

Elle et Harry ont refusé de révéler l’identité de la personne derrière les commentaires car c’était trop inconfortable.

Mais Oprah a précisé plus tard que la remarque n’avait pas été faite par la reine ou le prince Philip.