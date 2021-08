Prince Andrew: Duke a déclaré qu’il “ne pouvait pas se cacher derrière la richesse et les murs du palais” | Royale | Nouvelles

in

David Boies, le représentant de Mme Giuffre, a affirmé que le litige était le seul recours pour régler les réclamations de son client. Au milieu de ces affirmations, M. Boies a déclaré qu’Andrew serait mal avisé d’ignorer le processus judiciaire. Mme Giuffre, 38 ans, a déposé une plainte civile à New York cette semaine, alléguant que le duc l’avait agressée sexuellement alors qu’elle avait 17 ans.

Mme Giuffre a affirmé qu’elle avait essayé par tous les moyens d’éviter de porter l’affaire devant les tribunaux.

Le duc a nié ces allégations bien qu’il ait été accusé de l’avoir fait par Mme Giuffre.

Lors d’une interview avec Emily Maitlis de la BBC, le duc a déclaré qu’il n’avait aucun souvenir d’avoir rencontré Mme Giuffre.

Son avocat a déclaré à la BBC : “Il ne peut pas se cacher derrière la richesse et les murs du palais.”

Lorsqu’on lui a demandé si le duc pouvait ignorer l’affaire et ne pas participer à la procédure, M. Boies a déclaré qu’il serait mal avisé de le faire.

Il a ajouté: “S’il ne le fait pas, ce sera un jugement par défaut contre lui qui pourra être exécuté non pas aux États-Unis mais dans pratiquement tous les pays civilisés du monde.

“Alors vous ignorez la loi et vous ignorez le tribunal à vos risques et périls.

“Vous pouvez m’ignorer, vous pouvez ignorer Virginia, mais vous ne pouvez pas ignorer le tribunal, et s’il fait un pied de nez aux tribunaux comme il fait un pied de nez aux victimes du trafic sexuel de Jeffrey Epstein, je pense qu’il trouvera que ce n’est pas un résultat souhaitable.”

Le 10 août, Mme Giuffre a intenté une action civile contre le duc, alléguant qu’il l’avait agressée sexuellement au domicile de Jeffrey Epstein à Manhattan, à Little St James dans les îles Vierges américaines et dans une résidence à Londres.

Les documents de son affaire civile disent : « Dans ce pays, personne, qu’il soit président ou prince, n’est au-dessus des lois, et aucune personne, aussi impuissante ou vulnérable, ne peut être privée de la protection de la loi.

“Il y a vingt ans, la richesse, le pouvoir, la position et les relations du prince Andrew lui ont permis d’abuser d’un enfant effrayé et vulnérable sans personne pour la protéger.

“Il est grand temps qu’il soit tenu de rendre des comptes.”

Le prince Andrew a déjà nié ces allégations, mais n’a pas encore répondu à la plainte déposée cette semaine.

Lors d’une interview avec la BBC en 2019, Andrew a déclaré: “Je n’ai aucun souvenir d’avoir jamais rencontré cette dame, aucune du tout.”

Dans une déclaration ultérieure, il a déclaré qu’il regrettait son association avec Epstein.

Il a déclaré: “Je continue de regretter sans équivoque mon association malavisée avec Jeffrey Epstein.

“Son suicide a laissé de nombreuses questions sans réponse, en particulier pour ses victimes, et je sympathise profondément avec tous ceux qui ont été touchés et qui souhaitent une forme de fermeture.

“Je ne peux qu’espérer qu’avec le temps, ils pourront reconstruire leur vie.

“Bien sûr, je suis prêt à aider tout organisme d’application de la loi approprié dans ses enquêtes, si nécessaire.”