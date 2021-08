Prince Andrew: le titre de SAR entre les mains d’un expert en réclamations du «parlement» | Royale | Nouvelles

S’adressant à GB News, le biographe royal a affirmé que le titre de “Son Altesse Royale” actuellement décerné à Andrew pourrait être retiré par le Parlement. Mme Levin a suggéré que la reine n’avait aucune “juridiction” quant à savoir si le prince Andrew pouvait conserver le titre et a déclaré qu’une telle décision était entre les mains du Parlement. Ses commentaires interviennent alors qu’elle spécule sur ce qui attend le duc d’York après que Virginia Giuffre, 38 ans, a déposé une plainte contre Andrew devant un tribunal de New York lundi. Elle allègue qu’elle lui a été «traitée» par le regretté financier pédophile Jeffrey Epstein et sa complice Ghislaine Maxwell et «agressée sexuellement» à l’âge de 17 ans par Andrew. Maxwell a nié être le siège d’Epstein tandis que le prince Andrew nie catégoriquement toutes les allégations.

En 2019, avant l’interview explosive du prince à la BBC où il a discuté de sa relation avec M. Epstein, le palais de Buckingham a publié une déclaration disant: “Le duc d’York regrette sans équivoque son association malavisée avec Jeffrey Epstein.

“Le suicide d’Epstein a laissé de nombreuses questions sans réponse, en particulier pour ses victimes. Le duc sympathise profondément avec les personnes concernées qui souhaitent une forme de fermeture.

“Le duc a déjà déclaré qu’il n’avait vu, témoin ou suspecté aucun comportement du type de celui qui a par la suite conduit à l’arrestation et à la condamnation de Jeffrey Epstein. Il déplore l’exploitation de tout être humain et ne tolérerait, ne participerait ni n’encouragerait aucun un tel comportement.”

Le duc nie ardemment toutes les allégations portées contre lui, ajoutant qu’il ne sait pas et n’a jamais rencontré Mme Giuffre.

Il s’est également engagé à travailler avec tous les responsables concernés si nécessaire.