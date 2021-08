Prince Andrew SONDAGE : Les lecteurs d’Express.co.uk pensent que Duke devrait perdre ses titres royaux | Royale | Nouvelles

Le prince Andrew devrait être contraint de renoncer à tous ses titres selon 87% des électeurs dans un sondage de 7 811 personnes organisé entre 14h00 le 23 août et 14h00 le 25 août. La demande des Britanniques vient en réponse à l’affirmation d’un militaire selon laquelle “la reine a que le régiment sache qu’elle veut que le duc d’York reste colonel.

——————

Ils ont déclaré au Times : « C’est une situation très difficile et insatisfaisante, sa position n’est ni tenable ni viable. »

Les critiques du prince disent qu’il ne devrait conserver aucun titre royal pendant qu’il fait l’objet d’une enquête après des allégations d’agression sexuelle.

Le duc nie toutes les accusations et n’a pas encore commenté publiquement le dernier procès.

Virginia Giuffre, 38 ans, victime de Jeffrey Epstein, a déposé une plainte au civil en vertu de la loi américaine sur les enfants victimes de 2018, accusant le prince Andrew de l’avoir agressée sexuellement alors qu’elle avait 17 ans.

La réclamation légale de Mme Giuffre allègue qu’elle “a été forcée par des menaces expresses ou implicites d’Epstein, [Ghislaine] Maxwell et/ou le prince Andrew de se livrer à des actes sexuels avec le prince Andrew, et craignaient la mort ou des blessures physiques pour elle-même ou pour autrui et d’autres répercussions pour avoir désobéi à Epstein, Maxwell et le prince Andrew en raison de leurs liens puissants, de leur richesse et de leur autorité ».

Elle dit également que le prince savait qu’elle était une victime de la traite à des fins sexuelles et qu’elle a souffert – et continue de souffrir – « d’une détresse et d’un préjudice émotionnels et psychologiques importants ».

. a rapporté que le prince Andrew avait été identifié comme une “personne d’intérêt” pour les enquêtes du FBI sur le scandale du trafic sexuel d’enfants Jeffrey Epstein.

Albert D’Aquino, un avocat de New York, a déclaré : « Je ne pense pas qu’il se soumettra à l’autorité du tribunal pour lui ordonner de déposer une déposition ou de répondre aux questions sur lesquelles il souhaite s’opposer.

Le prince garde la tête basse depuis son interview catastrophique à la BBC en novembre 2020, où il a nié les accusations d’avoir jamais rencontré Mme Guiffre, après avoir reçu une photo des deux enlacés.

Des rapports ont maintenant émergé que les avocats du duc sont susceptibles de rejeter le procès de Mme Giuffre en affirmant qu’il bénéficiait d’une “immunité diplomatique” d’être poursuivi parce qu’il était un envoyé commercial au moment où Mme Guiffre prétend l’avoir agressée sexuellement, selon The Independent.

Les fans royaux se sont demandé pourquoi le prince Harry avait été déchu de ses fonctions militaires et n’était plus autorisé à porter l’uniforme militaire lors d’événements royaux, mais le prince Andrew, qui a également démissionné de ses fonctions royales, est autorisé à conserver ses titres.