Prince Andrew: un expert royal critique les perspectives militaires de Prince au milieu d’un scandale | Royale | Nouvelles

Dans une réprimande cinglante du prince en disgrâce lors d’une apparition sur GB News, le biographe royal a commenté que les forces armées britanniques pourraient ne plus jamais vouloir que le prince Andrew les “représente” avant de prétendre “qu’il devra laisser tout son monde militaire derrière lui “. Les commentaires féroces de Mme Levin surviennent alors qu’une source de la Royal Navy a déclaré au Telegraph qu’il était “temps” pour le prince Andrew de “démissionner” de ses rôles militaires. Cela survient alors que l’accusatrice d’Andrew, Virginia Giuffre, 38 ans, a déposé une plainte contre Andrew devant un tribunal de New York lundi. Elle allègue qu’elle lui a été «traitée» par le regretté financier pédophile Jeffrey Epstein et sa complice Ghislaine Maxwell et «agressée sexuellement» à l’âge de 17 ans par Andrew. Maxwell a nié être le siège d’Epstein tandis que le prince Andrew nie catégoriquement toutes les allégations.

On a demandé à Mme Levin si elle pensait qu’Andrew devrait conserver ses titres militaires.

Elle a répondu : « Je ne pense pas qu’il puisse le faire et je ne pense pas que les militaires voudraient qu’il les représente… aucun d’entre eux !

«Personne ne voudra quelqu’un là-bas qui a ces accusations qui pèsent sur lui. Ils ne veulent tout simplement pas de lui !

Elle a suggéré: “Je pense qu’il devra certainement laisser tout son monde militaire derrière lui.”

Cela survient alors que des sources royales de haut niveau ont affirmé que les titres militaires du duc, y compris le colonel des Grenadier Guards, devraient finalement être supprimés et redistribués.

Le duc d’York, ancien pilote d’hélicoptère de la marine, est également vice-amiral de la Marine et commodore en chef de la Fleet Air Arm de la Marine.

Des sources militaires ont ajouté qu’il était également temps pour le duc de se retirer de ses rôles dans les forces armées après sa disgrâce publique.

Une source de la Marine a déclaré: “Il est maintenant temps pour lui de faire savoir aux organisations militaires compétentes qu’en raison des allégations en cours et jusqu’à ce que son nom soit blanchi ou non, il se retirera afin de ne pas embarrasser la nation.”

Alors qu’une source royale a déclaré: “Il est difficile d’envisager comment le duc pourra conserver ses titres militaires. À un moment donné, si et quand il est accepté qu’il ne reviendra pas à la vie publique, il y aura des discussions difficiles à être eu.

Un autre a affirmé : « Il ne pourra pas participer à Trooping the Color l’année prochaine si le scandale Epstein le guette toujours, et personne ne peut voir cela disparaître de sitôt. Il devra être remplacé. Comment a-t-il pu peut-être conserver ses titres militaires ? »

Mme Giuffre a déposé une plainte contre Andrew devant un tribunal de New York le lundi 9 août.

Elle allègue avoir été « victime de la traite » par le défunt financier pédophile Jeffrey Epstein et « agressée sexuellement » à l’âge de 17 ans par le duc d’York dans un appartement à Londres en 2001.

Ghislaine Maxwell, 59 ans, a plaidé non coupable à l’acte d’accusation de huit chefs d’accusation concernant ses efforts présumés pour trouver et préparer des filles mineures à des abus sexuels pour Epstein entre 1994 et 2004. Elle pourrait encourir jusqu’à 80 ans de prison si elle était reconnue coupable.

Mme Giuffre poursuit le prince Andrew en vertu de la loi sur les enfants victimes qui a été adoptée en 2018 par l’État de New York pour aider les victimes d’abus sexuels historiques à demander réparation.

En 2019, avant l’interview explosive du prince à la BBC où il a discuté de sa relation avec M. Epstein, le palais de Buckingham a publié une déclaration disant: “Le duc d’York regrette sans équivoque son association malavisée avec Jeffrey Epstein. Le suicide d’Epstein a laissé de nombreuses questions sans réponse, en particulier pour ses victimes. Le duc sympathise profondément avec les personnes touchées qui souhaitent une forme de fermeture.

“Le duc a déjà déclaré qu’il n’avait vu, témoin ou suspecté aucun comportement du type de celui qui a par la suite conduit à l’arrestation et à la condamnation de Jeffrey Epstein. Il déplore l’exploitation de tout être humain et ne tolérerait, ne participerait ni n’encouragerait aucun un tel comportement.”

Le duc nie ardemment toutes les allégations portées contre lui, ajoutant qu’il ne sait pas et n’a jamais rencontré Mme Giuffre.