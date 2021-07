Prince Charles: la Tesla de luxe du futur roi est en vente pour 82 500 £ | Royale | Nouvelles

La voiture électrique de six mois avec un maigre 7 000 milles au compteur est maintenant à gagner pour 82 500 £. Cependant, l’heureux acheteur sera ravi de découvrir qu’il n’y a pas de prime spéciale ajoutée à sa valeur pour son pedigree royal.

Tesla a prêté la voiture au prince de Galles soucieux de l’environnement pour l’essayer comme moyen de transport plus respectueux de l’environnement.

Charles a été photographié plusieurs fois en train de conduire dans le véhicule électrique couleur argent minuit.

Selon The Daily Mail, Charles aimait tellement la voiture qu’il a demandé à Tesla de prolonger la période de prêt avant de la rendre.

La voiture est vendue par les concessionnaires de voitures de luxe Castle Motors, mais les experts s’attendent à ce qu’elle soit bientôt achetée au milieu d’une demande mondiale pour les supercars.

Dale Flood, directeur de Castle Motors, a déclaré que vendre une voiture avec des liens royaux était une rareté pour son entreprise.

Il a déclaré au Daily Mail : « Nous avons vendu pas mal de voitures appartenant à des célébrités dans le passé, mais pas autant qui ont été utilisées par la famille royale.

« On m’a dit que le prince Charles l’utilisait depuis le début.

« Il a une autonomie exceptionnellement longue pour un véhicule électrique. Nous sommes une entreprise familiale qui existe depuis 48 ans et nous sommes toujours désireux de vendre des voitures intéressantes.

Phil Corker, responsable des achats chez webuysupercars.com, a déclaré que même si le pedigree de la voiture aiderait certainement à susciter l’intérêt pour le véhicule, il a noté l’évolution positive vers la conduite électrique.

Il a déclaré: «L’élément clé de cela dans mon esprit est de souligner l’évolution positive vers l’utilisation de la voiture électrique, et peut-être de souligner que les politiciens qui élaborent la politique qui stimule l’adoption devraient être considérés comme les utilisant eux-mêmes.

“Nous supposons que le prince Charles obtiendra un Range Rover entièrement électrique au fur et à mesure qu’il sera disponible, car c’est le fabricant avec lequel il a la plus forte association et bien sûr, il est considéré comme une marque britannique et fabriqué en Grande-Bretagne.”