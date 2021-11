Prince Charles : les délégués de la COP26 seront mis sur un « pied de guerre » pour lutter contre le changement climatique | Royale | Nouvelles

Le prince de Galles, 72 ans, fera le commentaire militariste lors de la cérémonie d’ouverture de la COP26 plus tard dans la journée. On s’attend à ce que Charles dise : « Nous devons nous mettre sur ce qu’on pourrait appeler un pied de guerre.

Selon certaines informations, le futur roi dira également aux délégués à Glasgow qu’il est nécessaire d’organiser une « vaste campagne de style militaire pour mobiliser la force du secteur privé mondial avec des milliards de milliards à sa disposition ».

Mais le prince, qui fait campagne pour que le monde s’attaque au changement climatique depuis des décennies, a déjà utilisé un langage similaire.

Lorsque Charles a livré un message vidéo à la Climate Week NYC l’année dernière, il a exigé un « plan de type Marshall pour la nature, les gens et la planète ».

Charles s’est rendu dans la plus grande ville d’Écosse en prévision du sommet après avoir passé le week-end à parler aux dirigeants mondiaux lors du sommet du G20 à Rome.

Alors que la reine Elizabeth, 95 ans, n’assistera pas à la conférence sur le changement climatique en raison de sa santé, Charles sera accompagné de son fils aîné, le prince William, 39 ans, et de la duchesse de Cambridge, 39 ans.

Cependant, le monarque devrait plutôt livrer un message vidéo préenregistré du château de Windsor.

Le Times rapporte également que le gouvernement espère que la participation du prince au sommet aidera à conclure un accord mondial qui limitera le réchauffement climatique à 1,5 ° C.

Lors de la récente visite de Charles dans la capitale italienne, le duc de Cornouailles a rencontré les directeurs généraux des plus grandes maisons de couture du monde sur la façon dont les marques peuvent devenir plus durables.

Parlant du sommet d’aujourd’hui à Glasgow, le prince de Galles a déclaré ce week-end : « La COP26 commence à Glasgow dimanche et c’est littéralement le salon de la dernière chance.

« Nous devons maintenant traduire les belles paroles en actions encore plus fines et comme l’énormité du défi climatique domine les conversations des gens des salles de rédaction aux salons.

« Il est sûrement temps de mettre de côté nos différences et de saisir cette opportunité unique de lancer une reprise verte substantielle en mettant l’économie mondiale sur une trajectoire durable et confiante et ainsi sauver notre planète. »

Après son arrivée en Écosse hier, Charles a rencontré le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos.

M. Bezos a posté sur Twitter : « Le prince de Galles est impliqué dans la lutte contre le changement climatique et la protection de notre beau monde depuis bien plus longtemps que la plupart.

« Nous avons eu l’occasion de discuter de ces questions importantes à la veille de la #COP26 – à la recherche de solutions pour guérir notre monde, et comment le @BezosEarthFund peut aider. »

Les dirigeants mondiaux et d’autres délégués à la COP26 se réuniront aux côtés des membres de la famille royale à Glasgow pour discuter du changement climatique jusqu’au 12 novembre.