Prince Edward fait face à un «défi personnel» pour assurer la vie privée de la famille | Royale | Nouvelles

Lady Louise Windsor et son jeune frère James, le vicomte Severn, pourraient faire face à un intérêt croissant de la part des médias et des paparazzi alors que leurs parents acquièrent une “profil beaucoup plus élevé” au sein de la famille royale. Ces dernières années, le prince Edward et Sophie Wessex ont assumé davantage de responsabilités pour la reine, ce qui pourrait « contourner » leurs efforts pour protéger leurs enfants des projecteurs des médias.

Judi James, une experte en langage corporel, a déclaré: “Ce désir de protéger la vie privée de ses enfants peut sembler naturel, mais étant donné que Sophie et son élévation actuelle dans les rangs du cabinet, et leur profil beaucoup plus élevé en conséquence, cela pourrait être un défi personnel pour Edward de s’assurer que tout désir d’intimité est respecté.”

Discutant du rôle de la fille du couple, Lady Louise, The List a rapporté: “Même si Louise a presque 18 ans, elle n’est jamais vraiment vue que lors d’événements royaux officiels.

“Edward a parlé de son désir de garder ses enfants hors des gros titres – à mesure que son importance dans la famille royale augmente, les chances que Louise et James soient disponibles pour un examen minutieux augmentent également.

“Pourtant, cette intimité est certainement en train d’être étendue à Louise, qui n’est souvent vue qu’avec l’un de ses parents.

“Le temps nous dira si les médias et les paparazzis finiront par trouver un moyen de contourner les efforts d’Edward pour la protéger des yeux du public à mesure qu’elle vieillit.”

Bien que les enfants du prince William et de Kate soient souvent aperçus en public, le prince Edward et Sophie Wessex ont toujours été prudents quant à la vie privée de leurs enfants.

Mis à part les événements royaux officiels tels que Trooping the Color et la marche de Noël de Sandringham, Lady Louise et James, le vicomte Severn, sont rarement vus en public.

Lors d’une récente interview avec Naga Munchetty pour BBC Radio 5 Live, la comtesse de Wessex a parlé de son attitude envers la vie privée de ses enfants et les médias sociaux.

Parlant de la décision de Lady Louise de ne rejoindre aucune plate-forme sociale, elle a déclaré: “C’est purement son choix. Absolument. Je ne lui refuserais pas d’y participer. Mais cela ne l’intéresse pas vraiment.

Le prince Edward et Sophie Wessex ont accru leur visibilité publique ces derniers mois, dans le but de soutenir la reine.

Depuis le départ du prince Harry et de Meghan Markle, la mort du prince Philip et le retrait du prince Andrew, le couple a assumé plus de responsabilités et est désormais considéré comme un membre essentiel de The Firm.

Ils sont connus comme faisant partie des “Marvellous Seven”, les principaux membres de la famille royale qui représentent la reine lors d’engagements officiels.

Les membres comprennent la princesse Anne, le prince Charles et la duchesse de Cornouailles, et le prince William et la duchesse de Cambridge.

Le prince Edward et Sophie résident actuellement avec leurs deux enfants à Bagshot Park, une résidence royale près du château de Windsor.