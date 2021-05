Prince Estate et Urban Decay annoncent leur collection – WWD

Urban Decay a dévoilé son nouveau collaborateur créatif – le domaine de Prince.

L’artiste a inspiré une collaboration avec Urban Decay. La marque n’a pas publié d’informations sur les produits, même si, selon son site Web, elle comprendra «des éléments essentiels inédits inspirés de [Prince’s] un style emblématique et une expression de soi inégalée. » Sur la même page, la collection sera lancée le 27 mai.

Urban Decay a ajouté que sa campagne d’accompagnement, baptisée «Live Loud in Color», rendra hommage aux performances et à la musique du chanteur. La campagne et les produits eux-mêmes ont été créés en partenariat avec des collaborateurs connus de Prince, tels que la muse Damaris Lewis, qui sera le visage de la collection.

«Nous ne pouvions pas imiter quelqu’un d’aussi légendaire que Prince, et le comparer à une palette diminuerait qui il était. Il est facile de dire pourquoi cette collection a du sens en surface – son maquillage et notre amour commun du violet – mais nous avons fait de notre mieux pour incarner son énergie à un niveau plus profond. Nous avons trouvé sa philosophie de ne pas demander la permission d’être qui il était et de la posséder si audacieusement alignée sur nos valeurs de briser le moule et de défendre toutes les formes de beauté », a déclaré Wende Zomnir, cofondateur d’Urban Decay, dans un communiqué.

Urban Decay n’est pas la première marque de maquillage à collaborer à titre posthume avec des artistes bien-aimés. MAC Cosmetics a publié la deuxième incarnation de sa ligne hommage à la chanteuse Selena Quintanilla-Perez en 2020.

