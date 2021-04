Prince Estate sortira cet été l’album 2010 de Singer ‘Welcome 2 America’ [VIDEO] ⋆ 10z viral

*Prince a enregistré son album «Welcome 2 America» en 2010 mais ne l’a jamais sorti. Cela va changer cet été lorsque le projet tombera en juin.

Le domaine du regretté chanteur et Sony’s Legacy Recordings sortira l’album le 30 juillet. Selon l’annonce, l’album est une «déclaration créative puissante qui documente les préoccupations, les espoirs et les visions de Prince pour une société en mutation, préfigurant de manière prévisible une ère de division politique, désinformation et lutte renouvelée pour la justice raciale. » Par Billboard, l’album de 12 titres originaux comprend également une reprise de «Stand Up and B Strong» de Soul Asylum.

Prince a participé à un UStour du même nom peu de temps après avoir terminé l’album, qui a été couronné par une «aventure de 21 nuits» au Forum à Inglewood, en Californie.

L’édition de luxe de «Welcome 2 America» comprend l’album complet du studio vault sur CD et vinyle noir (accompagné d’un téléchargement numérique haute résolution) ainsi qu’une vidéo de concert inédite du concert de Prince le 28 avril 2011 au The Forum. Toutes les éditions en vinyle auront de la musique sur trois côtés avec une gravure de collection sur le quatrième côté. En outre, il y aura deux éditions de vinyle de variantes de couleurs spéciales de l’album: le vinyle doré disponible exclusivement dans la boutique officielle Prince et le vinyle transparent de Target.

Dans une déclaration de 2010, Prince a déclaré à propos de l’album: «Le monde est semé d’embûches. La vision de l’avenir de George Orwell est ici. Nous devons rester fermes dans la foi dans les temps difficiles à venir.

Regardez le clip promotionnel «Welcome 2 America» ci-dessus et regardez la liste des morceaux ci-dessous. Précommandez l’album ici.

“Welcome 2 America” ​​”Running Game (Son Of A Slave Master)” “Born 2 Die” “1000 Light Years From Here” “Hot Summer” “Stand Up And B Strong (reprise de Soul Asylum)” “Check The Record” ” Même page, livre différent “” Quand elle viendra “” 1010 (Rin Tin Tin) “” Oui “” Un jour, nous serons tous B gratuit ”

Welcome 2 America (Live at The Forum, 28 avril 2011):

«Joy In Repetition» «Brown Skin» (couverture India.Arie) «17 Days» «Shhh» «Controversy» «Theme From Which Way Is Up» (couverture de Stargard) «What Have You Done For Me Lately» (couverture de Janet Jackson ) «Partyman» «Make You Feel My Love» (reprise de Bob Dylan) «Misty Blue» (reprise d’Eddy Arnold) «Let’s Go Crazy» «Delirious» «1999» «Little Red Corvette» «Purple Rain» «The Bird» ( Couverture de The Time – Composition Prince) «Jungle Love» (Couverture de The Time – Composition Prince) «A Love Bizarre» (Couverture de Sheila E. – Composition de Prince) «Kiss» «Play That Funky Music» (Couverture de Wild Cherry) «Inglewood Swinging »(Reprise de« Hollywood Swinging »de Kool & the Gang)« Fantastic Voyage »(reprise de Lakeside)« More Than This »(reprise de Roxy Music)