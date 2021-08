Prince George aime «se mesurer» à côté d’un arbre spécial à Highgrove | Royale | Nouvelles

Lors d’une interview avec le poète lauréat Simon Armitage, le prince de Galles a révélé ce que faisait son petit-fils de huit ans à la résidence de Charles dans les Cotswolds. Charles, 72 ans, parlait à M. Armitage depuis sa ferme du Carmarthenshire, Llywynywrmod.

Le prince de Galles a expliqué dans son interview à la BBC comment George aimait se mesurer à un arbre qu’il avait planté dans son domaine de l’autre côté de la rivière Severn.

Il a déclaré: “Le plaisir est d’amener les petits-enfants à planter un arbre de temps en temps pour qu’ils puissent se mesurer, si vous voyez ce que je veux dire, par la taille de l’arbre.”

L’aîné des Cambridges a planté un sapin baumier dans le domaine de Highgrove dans le Gloucestershire en 2015, à l’âge de deux ans seulement.

Parlant de l’arbre de George, Charles a déclaré: «Cette chose a explosé.

« Je veux dire, c’est déjà plus haut que cette grange, ce qui pour un enfant est assez satisfaisant quand on peut dire ‘regarde-la maintenant’.

“Il pousse d’environ trois pieds par an. Peu de gens le font. “

Le domaine de Highgrove a été construit à la fin du XVIIIe siècle.

Le prince Charles a acheté la propriété au fils de l’ancien Premier ministre conservateur Harold Macmillan en 1980.

Selon le site Web de Highgrove, l’adresse de Charles dans les Cotswolds “se déroule dans une succession de tableaux personnels et inspirants, chacun reflétant les intérêts et les enthousiasmes du prince”.

Il a été suggéré par un expert royal que Highgrove pourrait tomber entre les mains de Prince George dans un proche avenir.

S’adressant à Simon Armitage à propos de Llywynywrmod, Charles a déclaré : « C’est merveilleux de venir ici.

«Et j’adore venir en hiver quand je peux le week-end.

«Et je me promène dans les Brecon Beacons et j’explore, ce qui est magique, et je me fraye un chemin à travers un grand nombre de moutons partout. C’est très spécial parce que c’est plus un chalet.

La conversation du duc de Cornouailles avec Simon Armitage a été diffusée sur BBC Radio 4 et BBC Sounds à 19h15 le samedi 28 août.